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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

القوى العاملة  :

17 شركة تشارك في ندوة توعوية عن السلامة والصحة المهنية ببورسعيد

صدى البلد

نظمت مديرية القوي العاملة ببورسعيد، ندوة توعوية حول نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ، عن الحالات التي يتم فيها تحرير المحاضر الفورية للمنشآت، وإعداد خطط الطوارئ، حضرها 40 عاملاً ، من 17 شركة من شركات القطاع الخاص العاملة في نطاق المحافظة.

وأكد السيد السنجابي مدير المديرية ، أهمية السلامة والصحة المهنية بالنسبة للعاملين بالمنشآت والمصانع ، مقدماً الشكر والتقدير للشركات المشاركة، وعلى الدور الحيوي لها فى القطاعات المختلفة لدعم الاقتصاد القومي، وتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 ، وأهمية السلامة والصحة المهنية بكافة القطاعات بناءً علي سياسة الدولة المصرية وتوجيهات وزير القوي العاملة محمد سعفان في هذا الخصوص.

في المحاضرة الأولى قامت الكيميائية رضا عبد السلام  بشرح عن أهداف السلامة والصحة المهنية ، مشيرة إلي أهمية أهدافها وهي الحفاظ علي سلامة العنصر البشري من الاصابات الناجمة عن مخاطر بيئة العمل ومنع تعرضهم للحوادث والاصابات والأمراض المهنية والحفاظ علي مقومات العنصر المادي المتمثل في المنشآت وما تحتوية من أجهزة ومعدات من التلف والضياعي والحرص علي تثبيت الأمان والطمأنينة في قلوب العاملين أثناء قيامهم بالعمل .

كما تناولت شرح القرار 134 لسنة 2003 الذي يوضح المنشآت الخاضة لتشكيل الجهاز الوظيفي ولجان السلامة والصحة المهنية والدور الفعال لمسئولي السلامة بالشركات والحرص علي تنفيذ القانون ، ودور اللجان ومواعيد انعقاد الاجتماعات الشهرية والطارئة والجهات المنوط بها التدريب في ذلك المجال .

وتناول الشق الثاني من الندوة ، الكيميائي أحمد عبد الفتاح ، حيث تناول مخاطر بيئة العمل ، موضحا المخاطر الفيزيائية ، والبيولوجية ، والحدود العتبية المسموح التعرض لها في تلك المخاطر ، والمخاطر الميكانيكية وكيفية حماية العامل من خطر العدد والآلات وأعمال الحفر والبناء والتشييد والمخاطر السلبية التي تتمثل في عدم توفير مهمات الوقاية الشخصية  ووسائل الإسعاف والانقاذ والترتيب والتنظيم والشهادات الصحية للعاملين في الصناعات التي تستوجب ذلك.

 

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مديرية القوى العاملة بورسعيد السلامة والصحة المهنية خطط الطوارئ محمد سعفان وزير القوى العاملة 17 شركة ندوة توعوية

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