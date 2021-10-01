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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

منة فضالى لـ متابعيها : «في شدة هتحول حياتك.. وتعدي بالسلامة»

صدى البلد

نشرت الفنانة منة فضالي صورة جديدة  لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

 

وعلقت منة فضالى: “ فيه فترة كدة فى حياتك هتمر بيها هتربيك قوي ، هتخليك تكبر سنين قدام ، هتعلمك أن مش كل الناس أصحاب وحبايب وولاد اصول ومتربيين”. 

 

وأضافت منة: “  ومش اللي هيأكل معاك ف طبق هيصونه ، ومش كل اللي يقولك كلمه حلوه يبقى حبيبك وساعات بتبقى شايف وعارف بس ملكش نفس تعاتب ، فيه فتره هتمر بيها وتطلع منها واحد غيرك واحد أنضج وأقوى وقادر يكمل لوحده ، أو بالقليل اللي كان موجود فى الفتره دي فيه شده هتيجي تحول حياتك وتعدي بالسلامه ”.

 

جدير بالذكر أنه خضعت الفنانة منة فضالي  لعملية جراحية، لم تكشف عن تفاصيلها، حيث نشرت صورة لها من داخل المستشفى، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، وعلقت: "عملية خفيفة ادعولي".


وكان آخر أعمال الفنانة منة فضالي مسلسل "نسل الأغراب" بطولة النجوم: أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، محمد دياب، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامي، ملك زاهر، وغيرهم، من تأليف وإخراج محمد سامي، وتدور أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوي بين بطلي العمل السقا وكرارة، العمل عُرض رمضان الماضي 2021.
 

احمد السقا محمد سامى منة فضالي

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