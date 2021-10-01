للحفاظ على سلامة المواطنين.. تكثيف الحملات على الأسواق بالقصير

أكد اللواء أشرف البيه، رئيس مدينة القصير، أن المدينة تشهد تكثيف حملات المرور على الأسواق، للتأكد من سلامة وصلاحية السلع الغذائية وتوافرها، والحفاظ على سلامة المواطنين.

وقال رئيس مدينة القصير، إن الحملات مستمرة لضمان جودة المنتجات وصلاحيتها للاستخدام الآدمي، مشيرا إلى أن الوحدة المحلية تواصل جهودها من أجل توفير خدمات أفضل للأهالي.

فى السياق نفذت اللجنة المشكلة من الوحدة المحلية، حملة على سوق الخضار، وذلك للوقوف على تنظيم السوق وتحصيل الكارتة المقررة والتصدي للمخالفين ومتابعة حركة الأسعار.

وفي سياق آخر أكد اللواء أشرف البيه، رئيس مدينة القصير، ، أن الوحدة المحلية تولي اهتمامًا كبيرًا بمنظومة النظافة وإنارة الشوارع من خلال رفع تراكمات القمامة والمخلفات بكافة أنحاء المدينة، وصيانة خلايا أعمدة الإنارة بإشراف كامل من إدارات المتابعة الميدانية والبيئة وقسم النظافة والكهرباء، مما يسهم فى رفع مستوى النظافة وإنارة الأعمدة بالشوارع الرئيسية والفرعية وعدد من المناطق التي بحاجة إلى تكثيف دوريات العمل بها.

وفى هذا الصدد، تمكنت الوحدة المحلية على مدار الأيام الماضية من رفع المخلفات بمناطق الخطارة وشارع جمال عبد الناصر والعاشر من رمضان ومنطقة بديل للعشوائيات، بالإضافة إلى كنس الأتربة أمام مدارس مصطفى حبيب الابتدائية، وعمر بن عبد العزيز، والصناعية بنات، وفاطمة الزهراء.

كما تمكن قسم الكهرباء، من تركيب كشافات للأعمدة الجديدة بمنطقة عمارات منخفض التكاليف، وصيانة الأعطال بحى الزهراء وشارع الجمهورية ومنطقة العوينة القديمة وشارع عمر بن الخطاب، وتغيير مفتاح خلية عمارات أبو النصر وذلك من قبل هندسة الكهرباء.

وكان رئيس مدينة القصير قد شدد على مديري الأقسام المعنية بتكثيف الحملات الدورية لرفع المخلفات والكنس والتجريد للشوارع ومتابعة يومية لملف النظافة والإنارة.