غدا.. كهرباء المنيا انقطاع التيار عن 9 مناطق للصيانة

أعلنت هندسة كهرباء مدينة المنيا، أنه سيتم انقطاع التيار الكهربائي، وذلك غدا السبت 2 أكتوبر الجاري من الساعه الثامنة صباحاً وحتي الواحدة ظهراً ولمدة 5 ساعات نظراً لقيام الشركة بأعمال الصيانة الدورية المتبعة وذلك بالمناطق الأتية:

• مرفق الإسعاف بجوار فندق لوتس

• برج نقابة المعلمين بجوار الهلال الأحمر

• برج سافواي بميدان المحطة

• برج محمد فتحي بميدان المحطة

• مركز القلب

• محطة وقود الطاقة امام الكوبري العلوي

• أبراج الميهوب شارع طه حسين

• ورشة السكة الحديد شارع المحطة

• المنطقة الازهرية وما حولها

وفي سياق متصل قال محمد جابر مدير الحديقة الدولية أنه تم عمل صيانة لكشافات الإنارة داخل الحديقة الدولية لاستقبال جمهور المواطنين وقام قسم الإنارة ببنى محمد سلطان بإشراف المهندس عبد التواب حسن عبد الغنى رئيس القسم بالقرية، لإصلاح الأعطال وعمل اللازم.

واوصح أحمد عمران درويش رئيس قرية بنى أحمد الغربية ، أنه تم صيانة الكشافات بمجمع المدارس بقرية طهنشا وايضا جميع الطرق المؤدية للمجمع وتم دعهما ب12 كشاف وأيضا تم تغيير 10 لمبات بالشوارع الفرعية بالقرية.

وأكد أشرف فرغلي رئيس قرية نزلة حسين علي استمرار حملات الصيانة الدورية لكشافات الإنارة بشوارع القرية حيث تم زراعة عمود انارة جديد وتم شد الاسلاك عليه وانارة الطريق لتيسير حركة المواطنين والمركبات ليلا.