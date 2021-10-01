عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غدا.. كهرباء المنيا انقطاع التيار عن 9 مناطق للصيانة

إصلاح كشافات الكهرباء
إصلاح كشافات الكهرباء بالمنيا

أعلنت هندسة كهرباء مدينة المنيا، أنه سيتم انقطاع التيار الكهربائي، وذلك غدا السبت 2 أكتوبر الجاري من الساعه الثامنة صباحاً وحتي الواحدة ظهراً ولمدة 5 ساعات نظراً لقيام الشركة بأعمال الصيانة الدورية المتبعة وذلك بالمناطق الأتية:
• مرفق الإسعاف بجوار فندق لوتس
• برج نقابة المعلمين بجوار الهلال الأحمر
• برج سافواي بميدان المحطة
• برج محمد فتحي بميدان المحطة
• مركز القلب
• محطة وقود الطاقة امام الكوبري العلوي
• أبراج الميهوب شارع طه حسين
• ورشة السكة الحديد شارع المحطة
• المنطقة الازهرية وما حولها

وفي سياق متصل قال محمد جابر مدير الحديقة الدولية أنه تم عمل صيانة لكشافات الإنارة داخل الحديقة الدولية لاستقبال جمهور المواطنين وقام قسم الإنارة ببنى محمد سلطان بإشراف المهندس عبد التواب حسن عبد الغنى رئيس القسم بالقرية، لإصلاح الأعطال وعمل اللازم.

واوصح أحمد عمران درويش رئيس قرية بنى أحمد الغربية ، أنه تم صيانة الكشافات بمجمع المدارس بقرية طهنشا وايضا جميع الطرق المؤدية للمجمع وتم دعهما ب12 كشاف وأيضا تم تغيير 10 لمبات بالشوارع الفرعية بالقرية.

وأكد أشرف فرغلي رئيس قرية نزلة حسين علي استمرار حملات الصيانة الدورية لكشافات الإنارة بشوارع القرية حيث تم زراعة عمود انارة جديد وتم  شد الاسلاك عليه وانارة الطريق لتيسير حركة المواطنين والمركبات ليلا.

 

كهربا المنيا الكهرباء ابراج طه حسين صيانة الإسعاف محمد سلطان انقطاع التيار الكهربائى انارة الطريق

موضوعات متعلقة

إصابة 4 أشخاص صدمتهم سيارة وفرت هاربة بصحراوي المنيا

ترشيحاتنا

3 إجراءات حاسمة من الحكومة تجاه الممتنعين عن تلقي لقاح كورونا

الباليسايد الأعلى مبيعًا.. هيونداي تغير من خططها الإنتاجية لمواجهة الطلب المتزايد

بث مباشر.. خطبة الجمعة بلغة الإشارة استجابة لـ صدى البلد

الأرصاد: أمطار على البلاد خلال طقس الـ 48 ساعة القادمة

رمز التضحية والفداء.. وزير الأوقاف: علينا أن نفخر بجيل نصر أكتوبر

إحباط محاولة تهريب 19 ألف قرص مخدر عبر ميناء السلوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجة أحمد سعد توجه رسالة نارية لـ سمية الخشاب وريم البارودي

أسعار البنزين .. قرارات حكومية تطبق على الملايين في أكتوبر

المجتمعات العمرانية تحصل على جائزة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية فى مجال تطوير العمران المستدام

مبروك عطية: يحرم الاستماع للقرآن الكريم في هاتين الحالتين.. فيديو

مدرب برتغالي كبير يقترب من خلافة موسيماني في الأهلي.. تفاصيل

هل يوجد خطورة من التطعيم بلقاحات كورونا والإنفلونزا معا؟| دراسة تجيب

التطبيق الجمعة.. قرار جديد من البترول بشأن فاتورة غاز المنازل لشهر أكتوبر

تبدأ خلال ساعات .. سحب ترخيص المحلات المخالفة لمواعيد التوقيت الشتوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حماقي يوجه التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي بـ "متحف الحضارة".. صور

نشرة المنوعات.. انفجار بركاني خطير.. وتمساح يلتهم ذراع مرشد سياحي.. لحظة قفز راكبة من الطائرة.. وكوافيرة تعاقب زبونة بقص رموشها

في قفزة مرعبة.. شاهد تمساح يلتهم ذراع مرشد سياحي |صور

شاهد.. لحظة قفز راكبة من الطائرة والسلطات تعتقلها |فيديو

فيديو

فيديو جراف.. كيف أجهض الأمن الوطني مخططا إخوانيا استهدف إعادة نشاط التنظيم

حكم كتابة الميراث للبنات.. خلاف بين العلماء يحسمه مفتي الجمهورية

انطلاق أضخم معرض كتاب في تاريخ المملكة العربية السعودية |فيديو

على خطى فرجاني ساسي.. أشرف بن شرقي يضع شروطا غريبة للتجديد للزمالك

المزيد

ساحة رأي

عايدة محمود تكتب: للعشق ألف رواية

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «4»

كواعب أحمد البراهمي تكتب: مصر في عهد «السيسي»

رجب الشرنوبي يكتب: بحر البقر.. آلام الماضي وآمال المستقبل

د. علاء الشال يكتب: لقاح كورونا وواجب الوقت

أحمد شيخو يكتب: الأزمة في تركيا الدولة والسلطة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

البيئة العائلية وتكوين المزاج لدى الأطفال

نيفين منصور

أنت تري ولكن هل أنت مبصر؟

رشا شكر

عودة للحياة مع أفلام السينما العالمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: فك الارتباط التدريجى السعودى الطلبانى

مروة لطفي

الشيخوخة ليست سن

شريف سمير

«اليوتيوبر» المحترم .. و«البلوجر» المفيد!

د.على ثابت

المرضى والسوق المغلق

مني أحمد

ناصر الحاضر دائمًا

اﻟﻤﺰﻳﺪ