تنفيذ 704 أحكام وضبط 521 مخالفة مرورية و23 قضية تموينية بأسوان

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان اليوم " الجمعة " حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون؛ تنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام سليم، مدير الأمن.

وأسفرت الحملة في مجال تنفيذ الأحكام ، تم تنفيذ 704 حكمًا قضائيًا شملت ضبط 152 حكم حبس جزئي، و 24 حكم حبس مستأنف، و 398 حكما بغرامات، 130 حكما بمخالفات .

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وفي مجال ضبط القضايا التموينية، تم ضبط 23 قضية تموينية شملت ضبط 6 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار ، و 11 قضية لعدم حمل شهادة صحية ، وضبط قضية للسجائر الخاصة بالسوق الحرة ، علاوة علي ضبط 3 قضايا لمخالفات المخابز البلدية ، علاوة على ضبط قضيتين للبيع بأزيد من السعر الرسمي .

وفي مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط 521 مخالفة مرورية شملت ضبط 3 مركبات توك توك وتروسيكل نارية بدون ترخيص، بجانب التصالح الفوري في 97 مخالفة، وتحرير 120 مخالفة غرامة ونش ، بجانب سحب تراخيص لـ 49 حالة لعدم قبول التصالح، بالإضافة إلى تحرير 84 مخالفة تجاوز حد السرعة، فضلًا عن تحرير 123 مخالفة متنوعة ، علاوة على ضبط 43 حالة مسببات للحوادث المختلفة.

وفي مجال مخالفات القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص ( 25 ) قائد سيارة بكمين غرب أسوان بدائرة مركز شرطة أسوان مما أسفر عن ضبط حالة إيجابية لتعاطي " الأفيون " .

وتركت نتائج الحملة الأمنية الأثر الطيب والملموس لدى المواطنين، ورسخت لديهم الشعور بالأمن و عمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

كما أن ذلك يأتي في ظل تنفيذ توجيهات وزير الداخلية حيث يتم القيام بحملات تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها و المكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتاجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.

ومن جانبه أشاد اللواء أشرف عطية بالدور الهام الذى تقوم به وزارة التخطيط بقيادة الدكتورة هالة السعيد وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء محمود شعراوى فى ميكنة الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين ، وإحداث طفرة غير مسبوقة من خلال 11 مركز تكنولوجى تم ربطهم بالمركز الجديد للتحول الرقمى من أجل تقديم 82 خدمة متنوعة ، لافتاً إلى أن ذلك سيمكن المواطن البسيط من الحصول على الخدمات والمستندات الثبوتية من شباك واحد أو بنظام الأون لاين من خلال الإنترنت لتخفيف مشقة التنقل والسفر بين مدن المحافظة .