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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رمز التضحية والفداء.. وزير الأوقاف: علينا أن نفخر بجيل نصر أكتوبر

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه ينبغي علينا أن نفخر بجيل أكتوبر 1973م ، منوها أن هذا الجيل العظيم الذي سطر ملحمة عظيمة في الفداء والتضحية ، ولنا أيضًا أن نفخر بجيل أكتوبر الجديد قاهر الإرهاب وصانع التنمية ، ذلك الجيل الجديد الذي يقف على أعتاب الجمهورية الجديدة ، بكل ما تعنيه الكلمة من معان ، في العلم ، والفكر ، والثقافة ، والبناء والتعمير.

وأكد وزير الأوقاف، في مقال له عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، أن روح أكتوبر هي روح العزة والكرامة والنصر ، هي روح العزيمة والإرادة والبسالة ، هي رمز التضحية والفداء في سبيل الوطن ، هي روح اعتزاز بجيل عظيم ضحى في سبيل وطنه ، وانتماء لجيل يعمل لرقي وطنه . 
وإذا كنا نؤمن بأن الوطن لجميع أبنائه فهو بهم جميعًا ، وعلى كل جيل ضريبة وحق تجاه وطنه ، فالوطن لا يبنيه فرد واحد ولا جيل واحد ، فقد ضحى من قبلنا لنعيش أعزة ، ويجب أن  نضحي ليعيش أبناؤنا وأحفادنا أعزة ، زرع من قبلنا لنحصد ، ونحن نزرع ليحصد من بعدنا .
    
وتابع: نحتاج إلى استلهام روح أكتوبر في البذل والعطاء ، والتضحية ، والبناء والتنمية ، مؤملًا أن تسري روح أكتوبر في شبابنا العظيم ؛ ليستحضروا ماضيهم المجيد ، شريطة ألا يقفوا عند حدود هذا التاريخ ، أو يتوقفوا عنده ، بل عليهم أن يسيروا إلى الأمام ، وأن يبنوا تاريخًا جديدًا يضاف إلى أمجاد أسلافهم ، وأن يحملوا الخير للعالم وللإنسانية جمعاء ، وأن يضعوا باسمهم واسم جيلهم وبلدهم لبنة قوية بل لبنات عديدة في صرح الحضارة الإنسانية ، وأن يكونوا مسهمين بحق وصدق في بناء الحضارة لا مجرد متلقين أو مستخدمين لها .

وأشار إلى أن ديننا دين الحضارة ، وبلدنا بلد الحضارة الضاربة بقوة في أعماق التاريخ لأكثر من سبعة آلاف عام ، وبما أبهر وما زال يبهر العالم كله القاصي منه والداني ، مما يتطلب منا مواصلة المسيرة والسير بالبناء الحضاري إلى الأمام في مجالات البناء الفكري والاقتصادي والثقافي والإنساني ، ولا سيما ما يتعلق ببناء الإنسان كإنسان ، وحقه في الحياة الكريمة بغض النظر عن دينه أو لونه أو جنسه أو عرقه. 

وقد نظمت في ذلك أبياتا أذكر منها : 
يوم العبور تحية وسلاما
بك والكفاح نؤرخ الأياما
أم الشهيد تحية وسلاما
بك والعطاء نعظم الأحلاما
أكتوبر النصر المجيد تحية
قدمت أبطالًا هناك عظاما
كي تدخلوا التاريخ لا تتوقفوا
وابنوا الحضارة تغمر الأقواما
لا تقصروا الخير العميم عليكُمُ
بل عمموه مودة ووئاما


وتابع: عندما نصف جيشنا المصري بأنه جيش عظيم فإن هذا الوصف لا يأتي من فراغ, إنما هو وصف نحن نؤمن به , فجيشنا جيش رشيد يحمي ولا يبغي ، ولكنه نار تحرق المعتدي ، كما أنه يحمي ويبني في آن واحد ، وندرك أن دولة ذات جيش قوي واقتصاد قوي هي دولة ذات مكانة ومواطنها مواطن ذو كرامة ، لذا نؤكد أن الوقوف بقوة خلف قواتنا المسلحة الباسلة ودعمها بكل ما نملك من قوة هو واجب الوقت .

وزير الاوقاف الفداء والتضحية الجمهورية الجديدة العزيمة والإرادة أكتوبر

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رمز التضحية والفداء.. وزير الأوقاف: علينا أن نفخر بجيل نصر أكتوبر

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