برلمانى عن إصدار أول لائحة مصرية للمبيدات: ضمانة تأمينية للسلع المتداولة بالأسواق

أشاد النائب، عامر الشوربجي عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، بالإنتها من أول لائحة مصرية لوضع حدود لمتبقيات المبيدات ، حيث أنها ستكون بمثابة ضمانة تأمينية للسلع المتداولة بالأسواق ،مشيرا إلى إن المبيدات المغشوشة الموجودة داخل" مصانع بير السلم " باتت تشكل خطورة كبيرة على صحة المواطنين، والجودة العامة للمنتج الزراعي ، حيث تقوم فلسفتها على تصنيع منتجات غير مطابقة للمواصفات و معايير الجودة العامة.

وأوضح" الشوربجي" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" أنه وللتحكم فى تقنين أوضاع استخدام المبيدات الحشرية، لابد من إنشاء معامل على كفاءة عالية، إلى جانب ضرورة وجود أجهزة رقابية تمنع وصول المبيدات الضارة للأراضي المصرية، لافتا إلى أنه خلال دور الإنعقاد الأول تمت المطالبة بمواجهة مصانع بير السلم التى تعتمد إنتاج أسمدة ومبيدات مغشوشة، مما يشكل خطرا جسيما على الإقتصاديات الزراعية و الفلاح، وذلك من خلال تفعيل دور الأجهزة الرقابية للتصدى لها و محاربتها .

وشدد عضو زراعة النواب على ضرورة شن حملات تفتيش مفاجئة على مصانع بير السلم، إلى جانب إطلاق حملات توعية للإرشاد الزراعي عن طريق وسائل الإعلام ، وكذا وزارة الزراعة، لتوعية المزارعين بخطورة هذه المبيدات، وكيفية معرفتها، حتى يكون للمواطن دور فى التصدى لمنع تداول هذه المبيدات فى الأسواق، إلى جانب منح فترة أمان لمدة أسبوعان للمبيد ، لضمان التخلص من الموادة المسرطنة الناتجة عنه.

جدير بالذكر أن أعلنت هيئة سلامة الغذاءعن انتهاءها من أول لائحة مصرية لوضع حدود لمتبقيات المبيدات ، مؤكدةعلى حرصها على النهوض بمستوى سلامة غذاء المستهلك المصري ووقايته من الأمراض المنقولة عن طريق الغذاء وآثارها السلبية على صحة الإنسان على المدى القريب والبعيد والارتقاء بمعايير سلامة الغذاء لتضارع مثيلاتها بالدول المتقدمة، وفقا لتكليفات القيادة السياسية وتفعيلاً لما تضمنه القانون رقم 1 لسنة 2017 بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء في المادة الثالثة من الفصل الثاني التي منحت مجلس إدارة الهيئة الاختصاص بوضع القواعد الملزمة لسلامة الغذاء.

و وفقا للمعايير الدولية المعمول بها، وبما لا يتعارض مع المتطلبات الوطنية.ويتم تحديد الحدود القصوى المسموح به لمتبقيات المبيدات (MRLs) لتطبيقها من خلال الممارسات الزراعية الجيدة، ونوعية المواد الخام الأساسية الداخلة في صناعة الغذاء، فضلاً عن الأغذية المشتقة منها، والتي يجب أن تتوافق مع الحدود القصوى المسموح بها لمتبقيات المبيدات طبقًا لهيئة الدستور الغذائي.