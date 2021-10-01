عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانى عن إصدار أول لائحة مصرية للمبيدات: ضمانة تأمينية للسلع المتداولة بالأسواق

مبيد زراعي
مبيد زراعي

أشاد النائب، عامر الشوربجي عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، بالإنتها من أول لائحة مصرية لوضع حدود لمتبقيات المبيدات ، حيث أنها ستكون بمثابة ضمانة تأمينية للسلع المتداولة بالأسواق ،مشيرا إلى  إن  المبيدات المغشوشة الموجودة داخل" مصانع بير السلم " باتت تشكل خطورة كبيرة على صحة المواطنين، والجودة العامة للمنتج الزراعي ، حيث تقوم فلسفتها على تصنيع منتجات غير مطابقة للمواصفات و معايير الجودة العامة.

وأوضح" الشوربجي" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" أنه وللتحكم فى تقنين أوضاع استخدام المبيدات الحشرية، لابد من إنشاء معامل على كفاءة عالية، إلى جانب ضرورة وجود أجهزة رقابية تمنع وصول المبيدات الضارة للأراضي المصرية، لافتا إلى أنه خلال دور الإنعقاد الأول تمت المطالبة بمواجهة مصانع بير السلم التى تعتمد إنتاج أسمدة ومبيدات مغشوشة، مما يشكل خطرا جسيما على الإقتصاديات الزراعية و الفلاح، وذلك من خلال تفعيل دور الأجهزة الرقابية للتصدى لها و محاربتها .

 وشدد عضو زراعة النواب على ضرورة شن حملات تفتيش مفاجئة على مصانع بير السلم، إلى جانب إطلاق حملات توعية للإرشاد الزراعي عن طريق وسائل الإعلام ، وكذا وزارة الزراعة، لتوعية المزارعين  بخطورة هذه المبيدات، وكيفية معرفتها، حتى يكون للمواطن دور فى التصدى لمنع تداول هذه المبيدات فى الأسواق، إلى جانب منح فترة أمان لمدة أسبوعان للمبيد ، لضمان التخلص من الموادة المسرطنة الناتجة عنه.

txt

برلماني: وضع حدود لمتبقيات المبيدات يحافظ على سمعة المنتج الغذائي أمام المحافل الدولية

txt

عضو صحة النواب تكشف مزايا إصدار أول لائحة مصرية لوضع حدود لـ متبقيات المبيدات

جدير بالذكر أن أعلنت هيئة سلامة الغذاءعن انتهاءها من أول لائحة مصرية لوضع حدود لمتبقيات المبيدات ، مؤكدةعلى حرصها على النهوض بمستوى سلامة غذاء المستهلك المصري ووقايته من الأمراض المنقولة عن طريق الغذاء وآثارها السلبية على صحة الإنسان على المدى القريب والبعيد والارتقاء بمعايير سلامة الغذاء لتضارع مثيلاتها بالدول المتقدمة، وفقا لتكليفات القيادة السياسية وتفعيلاً لما تضمنه القانون رقم 1 لسنة 2017 بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء في المادة الثالثة من الفصل الثاني التي منحت مجلس إدارة الهيئة الاختصاص بوضع القواعد الملزمة لسلامة الغذاء.

 

و وفقا للمعايير الدولية المعمول بها، وبما لا يتعارض مع المتطلبات الوطنية.ويتم تحديد الحدود القصوى المسموح به لمتبقيات المبيدات (MRLs) لتطبيقها من خلال الممارسات الزراعية الجيدة، ونوعية المواد الخام الأساسية الداخلة في صناعة الغذاء، فضلاً عن الأغذية المشتقة منها، والتي يجب أن تتوافق مع الحدود القصوى المسموح بها لمتبقيات المبيدات طبقًا لهيئة الدستور الغذائي.

 

عامر الشوربجي لجنة الزراعة مجلس النواب المبيدات المغشوشة مصانع بير السلم وزارة الزراعة سلامة الغذاء

ترشيحاتنا

سفير الصين بالقاهرة لـ صدى البلد: بكين حققت التنمية الذاتية على مدار 72 سنة

أول فيديو للقطارات الإسبانية التى تصنع للسكك الحديدية

بعد توجيهات الرئيس..الحبس والغرامة حال القيام بهذا الفعل فى المجاري المائية

لماذا نجح موسم القطن 2021؟ نقيب الفلاحين يرد

السلطات الألمانية تعتقل تركيًا بتهمة التجسس

ناصر ماهر يعلن رسميا الرحيل عن الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين .. قرارات حكومية تطبق على الملايين في أكتوبر

زوجة أحمد سعد توجه رسالة نارية لـ سمية الخشاب وريم البارودي

3 إجراءات حاسمة من الحكومة تجاه الممتنعين عن تلقي لقاح كورونا

السجن المشدد والغرامة عقوبة مواطن فى سوهاج عثر على معبد روماني بمنزله

مبروك عطية: يحرم الاستماع للقرآن الكريم في هاتين الحالتين.. فيديو

مدرب برتغالي كبير يقترب من خلافة موسيماني في الأهلي.. تفاصيل

التطبيق الجمعة.. قرار جديد من البترول بشأن فاتورة غاز المنازل لشهر أكتوبر

بعد سفره .. حقيقة رحيل موسيماني عن الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حماقي يوجه التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي بـ "متحف الحضارة".. صور

نشرة المنوعات.. انفجار بركاني خطير.. وتمساح يلتهم ذراع مرشد سياحي.. لحظة قفز راكبة من الطائرة.. وكوافيرة تعاقب زبونة بقص رموشها

في قفزة مرعبة.. شاهد تمساح يلتهم ذراع مرشد سياحي |صور

شاهد.. لحظة قفز راكبة من الطائرة والسلطات تعتقلها |فيديو

فيديو

فيديو جراف| حريق هائل بمصنع مبيدات حشرية بالعاشر.. ما القصة؟

فيديو جراف.. كيف أجهض الأمن الوطني مخططا إخوانيا استهدف إعادة نشاط التنظيم

حكم كتابة الميراث للبنات.. خلاف بين العلماء يحسمه مفتي الجمهورية

انطلاق أضخم معرض كتاب في تاريخ المملكة العربية السعودية |فيديو

المزيد

ساحة رأي

عايدة محمود تكتب: للعشق ألف رواية

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «4»

كواعب أحمد البراهمي تكتب: مصر في عهد «السيسي»

رجب الشرنوبي يكتب: بحر البقر.. آلام الماضي وآمال المستقبل

د. علاء الشال يكتب: لقاح كورونا وواجب الوقت

أحمد شيخو يكتب: الأزمة في تركيا الدولة والسلطة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

البيئة العائلية وتكوين المزاج لدى الأطفال

نيفين منصور

أنت تري ولكن هل أنت مبصر؟

رشا شكر

عودة للحياة مع أفلام السينما العالمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: فك الارتباط التدريجى السعودى الطلبانى

مروة لطفي

الشيخوخة ليست سن

شريف سمير

«اليوتيوبر» المحترم .. و«البلوجر» المفيد!

د.على ثابت

المرضى والسوق المغلق

مني أحمد

ناصر الحاضر دائمًا

اﻟﻤﺰﻳﺪ