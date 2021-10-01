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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الموالح في المقدمة.. صادرات مصر الزراعية ترتفع إلى 4.8 مليون طن

وزير الزراعة
وزير الزراعة

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من الأول من يناير 2021 وحتى 29 سبتمبر 2021 حيث بلغت حوالي 4.8 مليون طن من المنتجات الزراعية بزيادة قدرها 602 ألف و964 طن عن نفس المدة من العام الماضي والذي بلغت 4 مليون و181 ألف و313 وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، فراولة، رمان، بطاطا، فاصوليا، بنجر، جوافة، الفلفل، مانجو، ثوم، عنب، بطيخ.

وأضاف القصير أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و 863 ألف 918 طن ، بالإضافة إلي تصدير 620 ألف 769 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 551 ألف و609 طن بنجر علف، محتلا المركز الثالث في الصادرات.

 



 وأوضح أنه احتل البصل المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 216 ألف و477طن، في حين احتل العنب على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 142 ألف و 579 طن، بينما احتلت صادرات مصر من البطاطا على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 62 الف و641 طن ، بينما احتلت صادرات مصر من الرمان على المركز السابع بإجمالي 28 الف و134 طن، يليها في المركز الثامن الفاصوليا بإجمالي 20 الف  و 966 طن.

 بينما حصلت المانجو على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 20 الف و 571 طن، بينما حصلت الفراولة على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 19 الف و 342 طن ، وحصل الثوم على المركز الحادي عشر بإجمالي 18 الف و 199 طن، وحصلت الجوافة على المركز الثاني عشر بإجمالي 9 الاف و 971 طن، بينما حصل البطيخ على المركز الثالث عشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 8 الاف و 412 طن، وحصل الفلفل على المركز الأخير بإجمالي 6950 طن.

الزراعة أحمد العطار الصادرات الزراعية الموالح القصير

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