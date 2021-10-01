لمواليد 1 أكتوبر.. ماذا يخبئ لك برجك في عالم الأرقام؟

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة من دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، “في علم الأرقام: “إذا كنت مولودا في يوم 1 أكتوبر فإن ذلك يعني أن لديك روحا استقلالية، وقوة شخصية.. تملك جاذبية وسحرا وتتصرف بإيجابية وتعرف كيف تنظم أفكارك وأولوياتك.”

أضافت عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، أن "مولود 1 أكتوبر أنت أيضا مسالم ولبق، لكنك تفقد دبلوماسيتك أمام ضغوط البعض".

نصيحة لمواليد 1 أكتوبر

وقدمت خبيرة الأبراج نصيحة لمواليد1 أكتوبر قائلة: “ عام ٢٠٢١ مناسب لعمل دراسات، أو لدراسة شخص أو مشروع.. وهي مرحلة تجهيز ومرحلة مهمة لمراجعة النفس واستخلاص الخبرة مما مضى، ودراسة كل شيء قبل الإقدام عليه.."