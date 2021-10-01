إحباط محاولة تهريب أجهزة ومستحضرات تجميل بـ مطار الغردقة

تمكنت جمارك مطار الغردقة الدولى برئاسة هشام شرارة من ضبط محاولة تهريب أجهزة ومستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاتة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طيران رقم PQ 8101 القادمة من مطار كييف الدولي اوكرانيا، اشتبه هيثم خلف الله فى راكبة أوكرانية عند محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبسؤالها عما إذا كانت تحمل معها أية أشياء تستحق سداد ضرائب أو رسوم جمركية أجابت بالنفى



وتم تمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة على ابو الحسن مأمور الفحص اشراف الاستاذ رامى مروان رئيس قسم الفحص بالاشعة فتلاحظ وجود اشياء متماثلة بحقائب الراكبة

وبالعرض على جابر محمد موسى نائب مدير جمارك قرر تكليف محمد صبرى مأمور الجمرك تحت اشراف مهند سامي مدير الحركة بتفتيش حقائب الراكبة تفتيشا دقيقا فتبين وجود 331 عبوة بها أجهزة ومستحضرات تجميل مخبأة بين طيات ملابسها داخل الحقائب .

وتم التحريز بلجنة مكونة من عادل قرني بحضور هاني عبد الحافظ ومصطفي جنيدي بإدارة الأمن الجمركي

قرر أحمد القرنشاوى رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والبحر الأحمر إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 10 لسنة 2021.