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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبيرة تغذية: تقدم السن يسبب مشاكل في الحرق

دعاء سهيل، خبيرة
دعاء سهيل، خبيرة تغذية

قالت الدكتور دعاء سهيل، خبيرة تغذية الحاصلة على دكتوراه في التغذية العلاجية في جامعة نيوكاسل ببريطانيا، إن هناك 3 أجهزة مسئولة عن الحرق داخل الجسم، وهم الغدة الدرقية والرحم والمرارة، مشددة على أن التقدم في السن يتسبب في حدوث مشاكل في الحرق.


وأضافت دعاء سهيل خلال لقائها مع برنامج "مش بالحجم" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الحالة النفسية تؤثر بقوة على هرمونات الجسم، ما يتسبب في حدوث سمنة ونحافة.
 

وتابعت دعاء سهيل، أن الشخص الذي يتمتع بجسم رشيق لديه مناعة قوية، مشيرة إلى أن أجهزة الجسم من المستحيل أن تقوم بمهامها على أكمل وجه في ظل وجود الخلايا الدهنية، خاصة في منطقة البطن.
 


ولفتت خبيرة التغذية العلاجية، إلى أن خفض الوزن ليس أمرًا هامًا من الناحية الشكلية فقط، ولكن من الناحية الصحية أيضا، مضيفة: "أنا مش بساعد الناس إنها تخس عشان الشكل العام مع إن دا مطلوب".
 

وفي نفس السياق، قالت الدكتورة دعاء سهيل، إن هناك إمكانية لتناول كل أنواع الأطعمة، ولكن بكميات أقل، من خلال  تناول كورسات معينة، والمتابعة مع الطبيب المختص، خاصة أن هناك بعض المواد التي تقلل الشهية إلى حد كبير، دون حاجة لإجراء العمليات الجراحية.


وأضافت أن الأكل متعة عند الكثير، خاصة الطعام الذي يحتوي على سعرات حرارية عالية، وفي هذه الحالة يجب غلق الشهية من خلال تناول بعض الأعشاب.


وأكدت أن هناك حالات تعاني من السكر، وأخرى تعاني من كسل في الغدة الدرقية، أو مشاكل في الحرق، مضيفة: "مفيش حاجة اسمها قاهر للدهون".


وأوضحت، أن هناك ضرورة لتغيير المادة الفعالة لتقليل الشهية الخاصة بمريض السمنة، حتى لا يحدث ثبات في الوزن.

 

خبيرة تغذية دعاء سهيل التغذية العلاجية فقدان الوزن اخبار التوك شو

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