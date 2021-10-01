محمد بن راشد يجري جولة داخل مهرجان "إكسبو دبي 2020".. صور

أجرى حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الجمعة، جولة داخل مهرجان إكسبو دبي 2020، الذي يجرى في الإمارات.

وقال محمد بن راشد في تغريدة أرفقها بصور على موقع “تويتر”: “أثناء أول جولة لي في الحدث الكبير صباح اليوم.. جناح الإمارات في إكسبو.. تحفة معمارية.. ومحتوى ثقافي متميز”.

وأضاف “كما تجولت اليوم أيضا في الجناح الأمريكي وجناح الصين.. الشرق والغرب يجتمعان في دبي.. ويتحدثان في دبي.. وتتلاقى ثقافتهما على أرض دبي”.

وتابع “كما زرت اليوم جناح الصديقة كازاخستان.. علاقاتنا مع كازاخستان في تطور مستمر.. وتواجدهم ضمن إكسبو دبي فرصة لترسيخ هذه العلاقات”.

وبدأ إكسبو 2020 دبي أمس، استقبال الزوار من جميع أنحاء العالم مدشنا رحلة جديدة شعارها "تواصل العقول وصنع المستقبل".

وبعد طول انتظار للحدث الأهم عالميا الإمارات تفتح ذراعيها لبدء مرحلة جديدة من العمل الدولي الجماعي لمواجهة التحديات المشتركة وتبني الأفكار الخلاقة والعقول المبدعة من أجل ترسيخ مستقبل مزدهر ومستدام للبشرية جمعاء.