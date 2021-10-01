نشاط مكثف للرئيس السيسي خلال الأسبوع.. فيديو

عرضت فضائية " اكسنرا نيوز " تقريرا عن نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال الأسبوع الماضي .

واستهل الرئيس عبد الفتاح السيسي نشاطه بمكالمة هاتفية من نظيره الأوكرانية ، وأشاد خلال المكالمة بقوة الدفع المكتسبة للعلاقات الثنائية بين البلدين .

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدد من الوزراء والمسؤولين لمتابعة تطورات بعض مشروعات قطاع البترول .

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس الوزراء ، الدكتور مصطفى مدبولي ، ووزير الكهرباء ، ووجه بضرورة تأسيس البنية الكهربائية لمشروع " الدلتا الجديدة " .

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع عدد من المسؤولين ، ووجه بإنشاء 3 مراكز قومية متطورة ، لتدريب كوادر المهن الطبية .

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر ، مؤكدا أن الدولة لن تسمح باستمرار التعديات على أراضي الدولة .