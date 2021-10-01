رئيس القطاع الديني بالأوقاف: الحفاظ على العقل مقصد شرعي.. الفهم الصحيح للنص سبيل لإسعاد البشر.. وهذا هو المنهج الصحيح في التعامل مع النصوص

الإسلام حافظ على العقل وجعله مقصداً

الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان كان رائداً لمدرسة إعمال العقل في فهم النص

أبو حنيفة اعتمد في مدرسته الفقهية على الأحوال والأشخاص

أدى الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، ظهر اليوم، خطبة الجمعة الموحدة تحت عنوان "إعمال العقل في فهم النص الإمام أبو حنيفة ومدرسته الفقهية نموذجاً"، من المسجد الأحمدي بطنطا محافظة الغربية، مؤكداً أن الله خلق الإنسان وكرمه وصوره وجمله بالعقل والتفكير الذي هو مناط التكليف.

العقل مقصد شرعي

وأضاف رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، خلال خطبة الجمعة، من المسجد الأحمدي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية بمناسبة العيد القومي للمحافظة، وموضوعها: " إعمال العقل في فهم النص .. الإمام أبو حنيفة ومدرسته الفقهية نموذجًا "، أن الإسلام حافظ على العقل وجعله مقصدا من مقاصد الشريعة وأحد الكليات الست التي اتفقت كافة الشرائع والأديان على حفظها.

وأشار إلى أن الله تعالى أرشدنا إلى إعمال العقل في التأمل والتدبر والتفكر في المظاهر الكونية والآيات الربانية التي تدل على عظمة الخالق ووحدانيته.

واستشهد رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، بقوله تعالى (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ)، لافتاً إلى أن المتأمل في الشريعة الإسلامية يجد أنها قد حثت العلماء على إعمال العقل في فهم النصوص بالاجتهاد واستنباط الأحكام الشرعية بما ييسر على الناس أمور حياتهم.

أول من أعمل العقل

وقال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الشريعة الإسلامية حثت العلماء على إعمال العقل في فهم النصوص بالإجتهاد واستنباط الأحكام الشرعية بما ييسر على الناس أمور حياتهم.

وأضاف رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، خلال خطبة الجمعة، من المسجد الأحمدي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية بمناسبة العيد القومي للمحافظة ، وموضوعها : " إعمال العقل في فهم النص .. الإمام أبو حنيفة ومدرسته الفقهية أنموذجًا "، أن الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان - رحمه الله - كان رائد مدرسة إعمال العقل في فهم النص، وهو أول من أعمل العقل في فهم النصوص، حيث رزقه الله عقلا واعيا.

وأوضح، أن الإمام أبي حنيفة النعمان ، لم يقف على ظاهر النص ، وإنما نظر إلى مقاصده فكان كما قال بعض العلماء: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة، مشيراً إلى أن الإمام أبي حنيفة، اعتمد في مدرسته الفقهية على الأحوال والأشخاص.

حفظ أرواح العباد

كما أكد رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، على أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وشرع الرسالات لعمارة الكون وسعادة الإنسان، فيقول تعالى:" طه مَا أَنـزلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى"، وقال سبحانه :"ُيريدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ".

وأشار عبد العزيز خلال خطبة الجمعة تحت عنوان: "إعمال العقل في فهم النص - الإمام أبو حنيفة ومدرسته الفقهية أنموذجًا"، من المسجد الأحمدي بطنطا، إلى أنه لابد من إعمال العقل في فهم النص، فذلك يحفظ على الناس أرواحهم، فعن جابر بن عبدالله يقول: خرَجْنا في سفَرٍ، فأصابَ رجُلًا منَّا حجَرٌ، فشَجَّه في رأسِه، ثمَّ احتَلمَ، فسأَل أصحابَه فقال: هل تجِدونَ لي رُخْصةً في التيَمُّمِ؟ فقالوا: ما نجِدُ لكَ رُخْصةً وأنتَ تقدِرُ على الماءِ. فاغتسَلَ فمات، فلمَّا قدِمْنا على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أُخبِرَ بذلكَ، فقال: قتَلوه، قتَلَهم اللهُ، ألَا سألوا إذ لم يَعْلَموا؛ فإنَّما شِفاءُ العِيِّ السؤالُ، إنَّما كان يَكْفيه أنْ يتيَمَّمَ ويَعْصِرَ أو يعصِبَ -شكَّ موسى- على جُرْحِه خِرْقةً، ثمَّ يمسَحَ عليها، ويغسِلَ سائرَ جسَدِه.

وشدد خطيب الجمعة بالمسجد الأحمدي على أن الفقهاء والعلماء يعملون عقولهم في فهم النصوص والمقاصد العليا للتشريع الإسلامي من حفظ الدين والنفس والوطن والنسل والعقل والعرض، مختتماً يحديث النبي صلى الله عليه وسلم:" من يريد الله به خيراً يفقهه في الدين".

أبو حنيفة ومدرسته الفقهية

وحددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة اليوم تحت عنوان "إعمال العقل في فهم النص - الإمام أبو حنيفة ومدرسته الفقهية أنموذجًا"، والتي يشهدها وزير الأوقاف ومحافظ الغربية وشيخ مشايخ الطرق الصوفية.

وقالت الوزارة في بيان لها إن ذلك في إطار واجبنا التوعوي والدعوي تجاه ديننا وبيان يسره وسماحته، وعنايته بكل ما فيه صالح الإنسانية وسعادتها ورقيها، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية، ومواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف، وفي ضوء إيماننا بأن ديننا دين الرحمة للناس أجمعين، وحرصنا على ترسيخ أسس التعايش السلمي بين الناس جميعًا من خلال حوار الحضارات لا تصادمها .

استجابة لـ صدى البلد ترجمة الخطبة بلغة الإشارة

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أكد في تصريح خاص لـ “ صدى البلد” ان ترجمة خطبة الجمعة من واجبنا التوعوي والدعوي تجاه ديننا وبيان يسره وسماحته ، وعنايته بكل ما فيه صالح الإنسانية وسعادتها ورقيها ، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية ، ومواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف ، وفي ضوء إيماننا بأن ديننا دين الرحمة للناس أجمعين ، وحرصنا على ترسيخ أسس التعايش السلمي بين الناس جميعًا من خلال حوار الحضارات لا تصادمها .

وأضاف جمعة أنه يتم ترجمة خطبة الجمعة بعدة لغات أسبوعيًّا ، بحيث يتم نشرها مكتوبة ومسموعة ومرئية (بالصوت والصورة) من خلال قيام عدد من أساتذة اللغات المتخصصين بتسجيلها بالمكتب الإعلامي بوزارة الأوقاف وكان آخر الخطب المترجمة خطبة الجمعة الماضية “ المواساة في القرآن الكريم ” وتم ترجمتها إلى إحدى عشرة لغة أجنبية.

افتتاح 10 مساجد جدد

أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 10 مساجد جديدة ، وذلك فى ظل الافتتاحات المتتالية، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من تاريخ أول يوليو، حتى تاريخه 206 مسجدًا، منها 18 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا، و23 مسجدًا صيانًة وترميمًا، وهي على النحو التالي:

مديرية أوقاف الدقهلية

الشهداء بميت على – المنصورة

الشرقي بطناح- المنصورة

مندور بميت الخولي – منية النصر

مديرية أوقاف الأقصر

عمربن الخطاب- نجع الضمان- الطود

المصطفى– العبور- الطود

مديرية أوقاف شمال سيناء

الإسراء– العريش بجوار ميدان الرفاعي

مديرية أوقاف الوادي الجديد

أسمنت الكبير– الداخلة

أفطيمة الغربية- الداخلة

مديرية أوقاف البحيرة

العمري الرحمانية

مديرية أوقاف بني سويف

الرحمن الشرقي- رياض باشا – مركز بني سويف.