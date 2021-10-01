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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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ديني

وزير الأوقاف ومحافظ الإسكندرية يلتقيان الطلاب الوافدين

وزير الأوقاف ومحافظ
وزير الأوقاف ومحافظ الإسكندرية

رحب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الجمعة، بالطلاب الوافدين وعددهم 45 طالبًا من تسع دول عقب أدائهم جميعًا صلاة الجمعة بمسجد الإمام البوصيري.

إعمال العقل

وأدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خطبة الجمعة تحت عنوان "إعمال العقل في فهم النص - الإمام أبو حنيفة ومدرسته الفقهية أنموذجًا " .

وقد أعرب الطلاب الوافدون عن سعادتهم البالغة بالمشاركة في الدورة التدريبية التي تعقدها لهم وزارة الأوقاف المصرية بمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية ، وما يصاحبها من زيارات ميدانية وبخاصة زيارتهم لميدان المساجد وأدائهم صلاة الجمعة بمسجد الإمام البوصيري صاحب قصيدة البردة في مدح خير البرية (صلى الله عليه وسلم) ، والتي لطالما استمتعوا بإنشادها وسعدوا اليوم بزيارة مسجد ومقام صاحبها ، معربين عن شكرهم لكل ما تقدمه وزارة الأوقاف لهم من رعاية مادية وتثقيفية ، وما تقيمه من معسكرات ورحلات ترفيهية للتعرف على معالم الحضارة المصرية ، كما أثنوا ثناء بالغًا على اهتمام الدولة المصرية بعمارة بيوت الله (عز وجل) .

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وأدى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم، خطبة الجمعة، تحت عنوان “إعمال العقل في فهم النص” من مسجد الإمام البوصيري (رضي الله عنه) بمحافظة الإسكندرية، بحضوراللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وأكد وزير الأوقاف على أهمية استخدام العقل مستدلًا بنصوص من الكتاب والسنة ، حيث أمرنا الحق سبحانه وتعالى بالنظر والتدبر في كتابه المقروء وهو القرآن الكريم فقال سبحانه: (كِتَـٰبٌ أَنزَلۡنَـٰهُ إِلَیۡكَ مُبَـٰرَك لِّیَدَّبَّرُوۤا۟ ءَایَـٰتِهِۦ وَلِیَتَذَكَّرَ أُو۟لُوا۟ ٱلۡأَلۡبَـٰبِ) ، كما أمرنا سبحانه وتعالى بالنظر والتدبر في كتابه المنظور وهو الكون، فقال سبحانه: (إِنَّ فِی خَلۡقِ ٱلسَّمَـٰوَتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَٱخۡتِلَـٰفِ ٱلَّیۡلِ وَٱلنَّهَارِ لَـَٔایَـٰت لِّأُو۟لِی ٱلۡأَلۡبَـٰبِ)، وحثنا على استخدام العقل في التفكر والتدبر فقال تعالى: (وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّیۡلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمۡسَ وَٱلۡقَمَرَۖ وَٱلنُّجُومُ مُسَخَّرَتُۢ بِأَمۡرِهِۦۤ إِنَّ فِی ذَلِكَ لَـَٔایَـٰت لقَوۡم یَعۡقِلُونَ)، وقال سبحانه: (إِنَّ فِی ذَ لِكَ لَـَٔایَـٰت لِّأُو۟لِی ٱلنُّهَىٰ) ، وقال سبحانه: (إِنَّ فِی ذَلِكَ لَـَٔایَـٰت لِّقَوۡم یَعۡقِلُونَ)، وقال عز وجل: (إِنَّ فِی ذَلِكَ لَـَٔایَة لِّقَوۡم یَتَفَكَّرُونَ).

وبين وزير الأوقاف أنه لأهمية العقل أحاطه القرآن الكريم بسياجات من الحفظ والرعاية، وجعله الشرع الحنيف من الكليات الست التي يحرم الاعتداء عليها ، ذلك أن العقل هو مناط فهم النص، وعدم إعمال العقل في فهم النص من أهم أسباب التطرف الفكري، مؤكدًا أنه لا غنى عن إعمال العقل في فهم صحيح النص وفي تطبيقاته ، وفي إنزال الحكم الشرعي على مناطه من الواقع العملي، كما أنه لا بد من إعادة قراءة النص في ضوء مستجدات العصر.

وزير الاوقاف الطلاب الوافدين إعمال العقل محافظ الاسكندرية عمارة بيوت الله

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