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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 603 حالة تعد على أملاك الدولة وأراضى زراعية ببنى سويف

صدى البلد

صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أنه تم  إزالة 25 حالة تعد  بقرية  الحيبة مركز ، ليصل إجمالي ما تم تنفيذه من إزالات إلى 603حالة تعد منذ بدء الموجة الـ18، فيما  تتواصل الحملات طبقاً للجدول الزمنى المعد ويستهدف إزالة التعديات على أراضى الدولة والأراضى الزراعية ومواجهة البناء المخالف

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة ، بشأن سير العمل  في حملات الموجة الثامنة عشر لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية،والتي بدأت"13 سبتمبر الماضي"ويتم تنفيذها على 3 مراحل خلال أشهر (سبتمبر،أكتوبر  ونوفمبر)،في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة ،وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كل صور التعديات على أراضى أملاك الدولة،تنفيذا  لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإستكمال الجهود نحو استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة. 

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 وأشار المحافظ إلى أهمية استثمار موجات حملات الإزالة التي تطلقها الحكومة لتحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات الأرضي المتعد عليها سواء بالبناء المخالف أو الزراعات غير الجادة،مؤكدا على أهمية أن تكون الأولوية في تنفيذ الإزالات للتعديات الصارخة وذات المساحات الكبيرة،وحالات التعدى التي تم رفضها من قبل لجان البت والتقنين تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ، خاصة وأن  ملف مواجهة التعديات يأتي في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة

بني سويف الأراضى الزراعية

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