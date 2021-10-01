إزالة 6 حالات تعدى بالسوق السياحى القديمة بأسوان

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، بتنظيم حملات مكبرة صباحية ومسائية قادها اللواء أيمن رضا السكرتير العام المساعد للمحافظة ، واللواء أشرف حمدى حكمدار ونائب مدير الأمن، وأيضاً اللواء معتز عبد الرحمن مساعد مدير الأمن إستمراراً للجهود المتواصلة لتنفيذ تعليمات المحافظ اللواء أشرف عطية، أثناء جولاته الميدانية المفاجئة بمختلف المراكز والمدن .

وإستهدفت الحملة السوق السياحى والأسواق المجاورة حيث نجحت جهود الحملة في إزالة 6 حالات تعدى على الأرصفة والطريق العام عبارة عن بروز وفاترين عرض تابعة لمحلات متنوعة مما أدى إلى عرقلة إستكمال أعمال التطوير والتجميل الجارية بالسوق السياحى القديم من خلال تركيب المظلات الخشبية وغيرها ، وخاصة أنه تم تحرير محاضر مخالفة للمتعدين لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم .

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هذا وكانت الحملة بإشراف من العميد عادل شرشر رئيس مركز ومدينة أسوان وبمشاركة ضباط وأفراد شرطة المرافق بقيادة العقيد محمد الجندى ، وأيضاً علاوة على نواب رئيس المدينة لأحياء غرب وجنوب وشئون القرى والعاملين بالوحدة المحلية مدعمين بالسيارات والمعدات المتنوعة .

وكان قد تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهود المبذولة يومياً للالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بمختلف المدن والمراكز للحد من انتشار فيروس الكورونا وذلك مع أخر يوم لتطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات والمقاهى ، مكلفاً رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف حملات المرور اليومى للتأكد من الإلتزام بتطبيق المواعيد الشتوية المقررة والتى تم الإعلان عنها من قبل.

وقد شدد اللواء أشرف عطية على ضرورة إستمرار أعمال الرش والتطهير داخل المدارس والكليات والمدن الجامعية ، وأيضاً بمختلف الدواوين والمنشآت الحكومية والشركات والبنوك مع الإلتزام بمنع التجمعات وإجراءات التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات وخاصة فى وسائل المواصلات العامة ، بالإضافة إلى تكثيف الجهود للارتقاء بمستوى النظافة العامة وإزالة تراكمات القمامة والأتربة، مع رفع كفاءة الإنارة بمختلف الميادين والشوارع وخاصة في محيط المدارس من أجل الإنتهاء من كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لاستقبال العام الدراسى الجديد (2021 / 2022) على الوجه الأكمل.

كما كلف محافظ أسوان مسئولى التربية والتعليم بضرورة إستمرار المرور الميدانى والجولات التفقدية لمتابعة التجهيزات الجارية بكافة المدارس بنطاق الإدارات التعليمية الخمس ومنها أعمال الصيانة الشاملة والبسيطة وأعمال الرش والتطهير والقياس الحرارى وإعداد اليافطات الرئيسية ودورات المياه العمومية والفناء المدرسي والزراعات حيث قامت اللجان المتخصصة بالمديرية بالمرور الميدانى على 29 مدرسة بكوم أمبو وأسوان لتفقد الأعمال الجارية ورصد مختلف المشكلات والعقبات وتذليلها من أجل ضمان إستقبال العام الدراسى الجديد بالشكل المطلوب .

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