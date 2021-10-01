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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء إنشاء مركز شباب جديد بعزبة عمرو ضمن مبادرة حياة كريمة في المنوفية

صدى البلد

تابع سامي سرور رئيس مركز ومدينة أشمون في محافظة المنوفية بدء أعمال حفر الأساسات الخاصة بانشاء مركز شباب جديد بعزبة عمرو زمام الوحدة المحلية بشطانوف وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة بمركز أشمون ، بحضور  سعد أحمد رجب رئيس الوحدة المحلية بشطانوف ، والشركة المنفذة للمبادرة.                           

 

وأكد سرور أن مركز شباب عزبة عمرو سيقام علي مساحة حوالي 1500م² تقريبا ويضم ملعب ومبني إداري .

 

 وأشار سرور إلي أن الهدف من إنشاء هذا المركز هو المساهمة في ‏إعداد الشباب بدنياً وفكرياً ‏وتنمية ‏قدراتهم ومهاراتهم بما يخدم المجتمع ، وليصبح مكاناً يليق بأهالي القرية لممارسة أنشطتهم الرياضية والثقافية والاجتماعية وشغل أوقات فراغ الشباب بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع ، ليشعر المواطن أن المبادرة ستغير حياته للأفضل وتحقق طفرة هائلة في جميع القطاعات الخدمية .

 

وأكد رئيس مركز ومدينة أشمون علي المتابعة المستمرة لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة والتدعيم الكامل لها وتذليل كافة العقبات لسرعة الانتهاء من تنفيذ جميع مشروعات المبادرة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمركز أشمون.

حياة كريمة المنوفية محافظة المنوفية مركز شباب اخبار المحافظات عزبة عمرو شطانوف

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