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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رافضا فالفيردي وسيتين وكونتي.. النصر السعودي يتعاقد مع بيدرو إيمانويل لتدريب الفريق

بيدرو إيمانويل
بيدرو إيمانويل

أعلن نادي النصر السعودي، اليوم الجمعة، عن تعاقده مع البرتغالي بيدرو إيمانويل لتدريب الفريق.

 

ورحب نادي النصر السعودي بـ بيدرو إيمانويل، والذي وقع على عقود تدريبه للفريق، خلفًا لـ المقال مينيزيس.

 

يذكر أن بيدرو إيمانويل كان مدربًا للعين الإماراتي قبل الرحيل عن تدريب الفريق الصيف المنقضي، كما أنه درب فريق التعاون في الدوري السعودي بين عامي 2018، 2019 وقادهم لتحقيق كأس خادم الحرمين الشريفين عام 2019.

 

يذكر أن نادي النصر السعودي ارتبط حسب التقارير الصحفية بالتعاقد مع عدد من المدربين العالميين على غرار إرنستو فالفيردي وكيكي سيتين مدربي فريق برشلونة السابقين، وأنطونيو كونتي مدرب إنتر الإيطالي السابق.

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