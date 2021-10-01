النشرة الاقتصادية اليوم الجمعة .. استقرار أسعار العملات الأجنبية والآسيوية ..ارتفاع الذهب محليا و تراجعه عالميا ..المالية تعلن صرف المستحقات المتأخرة من دعم الصادرات

يستعرض موقع صدى البلد الإخباري ابرز الأخبار الاقتصادية اليوم الجمعة وتأتى فى مقدمتها.. استقرار أسعار العملات الأجنبية و الآسيوية و ارتفاع أسعار الذهب محليا و تراجعه عالميا.. المالية تعلن صرف مستحقاتهم المتأخرة من دعم الصادرات ضمن مبادرة «السداد النقدى الفورى»



وفيما يلى أهم الأخبار :



الدولار الكندي بـ 12.46 جنيه ..تعرف على أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 1-10-2021



ننشر أسعار العملات الأجنبية والدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة 1 أكتوبر 2021 وفقا لاخر تحديث فى البنك الأهلى .



وصل الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة 15.64جنيه للشراء و 15.74جنيه للبيع.





ارتفاع أسعار الذهب محليا ويتراجع عالميا بسبب الدولار ..تفاصيل



ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة محليا بقيمة 10 جنيهات على مستوى جميع الأعيرة المختلفة، وذلك وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي" وعالميا تراجع الذهب إذ ارتفع الدولار بفضل تكهنات بزيادة أسعار الفائدة، لكن المعدن الأصفر ما زال متماسكا فوق مستوى الدعم الفني المهم 1756 دولارا وفي سبيله لتحقيق مكسب أسبوعي محدود إذ تلحق المخاوف بشأن ارتفاع التضخم والنمو الضرر بالإقبال على المخاطرة .



معيط: مستمرون في دعم التصدير لنصل إلى ١٠٠ مليار دولار خلال الثلاث سنوات المقبلة



أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المصدرين المستفيدين من المرحلة الثالثة لمبادرة «السداد النقدى الفورى» بدأوا، أمس، صرف مستحقاتهم المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، من دعم الحكومة للمصدرين، حيث تم صرف ٨٠٠ مليون جنيه لـ ٣٠٢ شركة



بـ100 مليون يورو.. المصيلحي: سوق برج العرب يسهم في تحقيق الأمن الغذائي



التقى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أثناء زيارته الرسمية لفرنسا Alain GRISET وزير الاقتصاد والمالية بفرنسا، بحضور مسئولي الوكالة الفرنسية للتنمية والمعنيين بالتعاون مع مصر، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، السفير علاء يوسف سفير مصر فى فرنسا.



رانيا المشاط: إنشاء منطقة التجارة الحرة الأفريقية يستهدف 3.4 تريليون دولار



قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية يمثل عاملاً مهمًا للنمو المستدام والتعافي بالقارة، مشيرة إلى أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية يجب العمل عليها في قارة أفريقيا للمضي قدمًا نحو الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية، وتعزيز العمل المشترك بين دول القارة،