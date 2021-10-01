أمين صندوق "المهندسين": تمكين الشباب أصبح حقيقة علي أرض الواقع

قال المهندس أحمد حشيش أمين الصندوق المساعد المتحدث الإعلامي لنقابة المهندسين، أن تمكين الشباب الآن أصبح حقيقة علي أرض الواقع فالعصر الحالي "عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي" هو العصر الذهبي للشباب.

جاء ذلك أثناء إلقاء كلمته في حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الهندسة والتكنولوجيا بجامعة المستقبل.



وثمن حشيش في كلمته، إيمان الدولة والقيادة السياسية بالشباب وإتاحة الفرص لهم، مؤكدا أن الشباب هم رأس مال الدولة الحقيقي والعنصر الفعال والمؤثر في عجلة التنمية تحت القيادة الرشيدة والواعية.

وقال: أصبحنا الآن نري قيادات شبابية تتقلد مناصب في وزارات ومحافظات وشركات كبري في ظل قيادة سياسية تعي جيدا أهمية إعداد كوادر تسهم في بناء المجتمع المصري.



وجاءت مشاركة المهندس حشيش ممثلا عن نقابة المهندسين، معربا عن اعتذار المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين لسفره خارج البلاد في مهمه وطنية إقتصادية مع وفد مصري رفيع المستوى.



ولفت حشيش في كلمته أن شباب اليوم هم قيادات المستقبل، ودعا الخريجين الجدد لضرورة اقتحام سوق العمل الهندسي، مؤكدا إنهمم في المستقبل سيكون منهم قيادات في الدولة مابين وزراء ومحافظين ورؤساء هيئات ورؤساء شركات وغيرها .



واضاف المتحدث الإعلامي، أن المهندس الناجح يجب ألا تقتصر حياته علي الحياة المهنية فقط فلابد أن يكون له دور خدمي ومجتمعي سواء عمل نقابي أو سياسي أو حزبي أو أي عمل تطوعي بمؤسسات المجتمع المدني المعتمدة.



