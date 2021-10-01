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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قائمة الانتظار وطلب طلعت يوسف.. حارس الاتحاد السكندري ينتقل إلى صفوف الإسماعيلي

عماد السيد
عماد السيد

أصبح عماد السيد حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري على رادار الانضمام لصفوف نادي الإسماعيلي.

جاء ذلك عقب استغناء الجهاز الفني للكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري بقيادة حسام حسن عن خدمات حارس الفريق بنهاية الموسم الماضي، بالإضافة إلى التعاقد مع محمد عبد المنصف خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وطالب طلعت يوسف المدير الفني لنادي الإسماعيلي التعاقد مع عماد السيد حارس الاتحاد السكندري لتدعيم مركز حراسة المرمي. 

ورحب مسئولو الاتحاد السكندري على انتقال اللاعب إلي صفوف الإسماعيلي عقب مفاوضات مسئولي الإسماعيلي خصوصا في ظل وضع حارس زعيم الثغر على قائمة الانتظار .

 

الاتحاد السكندري يقرر الاستغناء عن حارس مرمي الفريق

 

قرر مسئولو نادي الاتحاد السكندري الاستغناء عن عماد السيد حارس مرمي الفريق وفقا للرؤية الفنية للجهاز الفني بقيادة حسام حسن المدير الفني للفريق.

 

ووضع مسئولو نادي الاتحاد السكندري خطة لتسويق عماد السيد حارس مرمي الفريق.

 

وينتظر الاتحاد السكندري قبول أي عرض لبيع حارس الفريق أو خروجه على سبيل الإعارة في ظل خروجه تماما من حسابات الجهاز الفني للفريق.

 

وعبر عماد السيد حارس مرمي الاتحاد السكندري عن احترامه الشديد لقرار مسئولي الاتحاد رغم خروجه من القائمة الأولي التي أرسلها النادي لاتحاد الكرة يوم الخميس الماضي وشهدت قيد 17 لاعبا فقط 

عماد السيد الاتحاد السكندري نادي الإسماعيلي حمد عبد المنصف حسام حسن طلعت يوسف

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