عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد غد.. انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة تنظيف وصيانة تماثيل الميادين

صدى البلد

تبدأ وزارة السياحة والآثار، في تنفيذ المرحلة الثانية من في المبادرة التي دشنتها الوزارة بداية العام الجاري لتنظيف وصيانة التماثيل الموجودة بالميادين والحدائق العامة بمحافظات الجمهورية، وذلك اعتبارا من بعد غد الأحد.

 

وأشار الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إلي أن هذه الحملة تهدف إلى إظهار التماثيل سواء الأثرية أو الغير أثرية التي تزين الميادين والحدائق العامة بمحافظات الجمهورية، بالشكل اللائق وإضفاء الشكل الحضاري والجمالي عليها، وذلك بالتعاون مع المحافظات المعنية، مؤكدا على أن جميع أعمال التنظيف والصيانة تتم بأيادي مرممي المجلس الأعلى للآثار لما لديهم من خبرة في هذا المجال.

 

ومن جانبه أوضح الدكتور مصطفى عبد الفتاح رئيس الادارة المركزية للصيانة والترميم، أن أعمال الصيانه الدورية تشمل إزالة الكتابات المشوهة والأتربة العالقة باستخدام أسلوب التنظيف الميكانيكي الجاف أو التنظيف الرطب حسب الحالة؛ بإلاضافة إلى حماية وعزل العناصر المعدنية، وصيانة العناصر الحجرية، وإعادة إحياء وتذهيب النصوص التأسيسية.

 

وسوف تستمر المرحلة لمدة شهر تقريبا وستشمل حوالي ٨٠ ميدان في القاهرة والجيزة والفيوم وسوهاج وبني سويف وأسيوط والمنيا والاسكندرية والبحيرة وشرق الدلتا والبحر الأحمر والاسماعيلية وبورسعيد.

 

تجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة بدأت في ٢٢ محافظة، وكان من أبرز الميادين التي عملت الوزارة على تجميلها هو ميدان التحرير والذي تم تزينه بمسلة  وعدد من الكباش وافتتاحه مزامنة مع موكب نقل المومياوات الملكية، كما شملت أيضا تماثيل أسود كوبري قصر النيل، وتمثال سيمون بوليفار بوسط مدينة القاهرة، وغيرها من الميادين بمحافظات سوهاج وأسيوط والاسكندرية والغربية والشرقية وغيرها.

رئيس الإدارة المركزية وزارة السياحة والآثار وزارة السياحة موكب نقل المومياوات المومياوات الملكية نقل المومياوات الملكية

موضوعات متعلقة

عراقة الماضي وتطور الحاضر.. الآثار المصرية المشاركة في إكسبو دبي 2020.. صور

بقرار من رئيس الوزراء| تعيين عمرو القاضي رئيساً لهيئة التنشيط السياحي

مؤسسة الآغاخان للثقافة: المعالم الإسلامية الفريدة في القاهرة التاريخية نقطة جذب مهمة للسياحة

بعد فوزه بجائزة عالمية.. تعرف على تاريخ معبد الياهو هانبي

زاهي حواس: أبحث عن مقبرة إيمحتب في سقارة

وزير السياحة والآثار يشارك في ختام احتفالات محافظة البحر الأحمر بيوم السياحة العالمي

اكتشافات وافتتاحات.. تعرف على أبرز إنجازات السياحة والأثار بمناسبة اليوم العالمي

وزيرة الهجرة الهولندية تزور منطقة أهرامات الجيزة .. صور

ترشيحاتنا

خسائر فادحة للحوثيين.. بيان مهم من الجيش اليمني

شوقي غريب: التاريخ يتكلم عني .. علاقتي بـ أسامة عبدالكريم مميزة.. وهذا السؤال للمعارضين | حوار

في عيد ميلاده السابع والعشرين.. ماذا قدم تريزيجيه مع أستون فيلا؟

السيسي يتفقد أعمال توسعة الدائري ومحاور بمنطقة مطار القاهرة |فيديو

10 لاعبين.. تعرف على المستبعدين من قائمة المنتخب لمواجهة ليبيا

متحدث الرئاسة ينشر خرائط مخطط محيط شيراتون ومشروع المحور الموازي لطريق السويس..صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين .. قرارات حكومية تطبق على الملايين في أكتوبر

توجيهات حكومية بـ تطبيق المواعيد الشتوية للمحلات بكل حزم

اجتماع عاجل بين التعليم والصحة الثلاثاء لتفعيل خطة مكافحة كورونا في المدارس

برلماني: زيادة أسعار البنزين في مصر لن تتخطى الـ 25 قرشا

السجن المشدد والغرامة عقوبة مواطن فى سوهاج عثر على معبد روماني بمنزله

وقف الرواتب أبرزها .. 3 إجراءات حاسمة من الحكومة تجاه الممتنعين عن تلقي لقاح كورونا

مرتضى منصور يخوض سباق انتخابات الزمالك

مبروك عطية: يحرم الاستماع للقرآن الكريم في هاتين الحالتين.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي للمسنين.. الطرق الصحيحة للتعامل معهم

حماقي يوجه التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي بـ "متحف الحضارة".. صور

نشرة المنوعات.. انفجار بركاني خطير.. وتمساح يلتهم ذراع مرشد سياحي.. لحظة قفز راكبة من الطائرة.. وكوافيرة تعاقب زبونة بقص رموشها

في قفزة مرعبة.. شاهد تمساح يلتهم ذراع مرشد سياحي |صور

فيديو

قريبا في مصر.. مواصفات سيارات الإسعاف المرسيدس الأفضل عالميا "فيديو"

فيديو جراف| حريق هائل بمصنع مبيدات حشرية بالعاشر.. ما القصة؟

فيديو جراف.. كيف أجهض الأمن الوطني مخططا إخوانيا استهدف إعادة نشاط التنظيم

حكم كتابة الميراث للبنات.. خلاف بين العلماء يحسمه مفتي الجمهورية

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: المدير الفنى لمنتخب مصر وامل جديد

عايدة محمود تكتب: للعشق ألف رواية

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «4»

كواعب أحمد البراهمي تكتب: مصر في عهد «السيسي»

رجب الشرنوبي يكتب: بحر البقر.. آلام الماضي وآمال المستقبل

د. علاء الشال يكتب: لقاح كورونا وواجب الوقت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

البيئة العائلية وتكوين المزاج لدى الأطفال

نيفين منصور

أنت تري ولكن هل أنت مبصر؟

رشا شكر

عودة للحياة مع أفلام السينما العالمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: فك الارتباط التدريجى السعودى الطلبانى

مروة لطفي

الشيخوخة ليست سن

شريف سمير

«اليوتيوبر» المحترم .. و«البلوجر» المفيد!

د.على ثابت

المرضى والسوق المغلق

مني أحمد

ناصر الحاضر دائمًا

اﻟﻤﺰﻳﺪ