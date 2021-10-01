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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

متحدث الرئاسة ينشر خرائط مخطط محيط شيراتون ومشروع المحور الموازي لطريق السويس..صور

خرائط
خرائط

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، خرائط مخطط محيط شيراتون ومشروع المحور الموازي لطريق السويس.


وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قام اليوم الجمعة بجولة تفقدية لأعمال توسعة الطريق الدائري وكذلك عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة مطار القاهرة".

 

وتفقد الرئيس، أعمال التطوير والتوسعة في المحاور المحيطة بالقطاع الجغرافي بمطار القاهرة الدولي خاصة محور الأوتوستراد وكذلك توسعة ورفع كفاءة جميع الطرق الداخلية للأحياء السكنية المحيطة بمنطقة شيراتون لتخفيف حدة التكدس المروري للمركبات وتحقيق سلاسة تنقل المواطنين من والى المنطقة مع ربطها بالمحاور الرئيسية.

 

كما تفقد الرئيس كذلك سير الموقف التنفيذي بتوسعة ورفع كفاءة الطريق الدائري المحيط بالقاهرة الكبرى خاصة القطاع الممتد من محور الاوتوستراد بشرق القاهرة إلي منطقة المنيب ليصبح ٨ حارات مرورية لكل إتجاه بدلا من ٤ حارات مع تزويده بكافة الخدمات الضرورية، وتوقف الرئيس أثناء الجولة التفقدية ليناقش المسئولين بمواقع العمل بشأن تفاصيل الخطوات الانشائية وتوقيتات التنفيذ.

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي مطار القاهرة الدولي تفاصيل الطريق الدائرى طريق السويس السفير بسام راضي القاهرة الكبرى

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