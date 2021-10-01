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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خسائر فادحة للحوثيين.. بيان مهم من الجيش اليمني

صدى البلد

نفذ الجيش اليمني، اليوم الجمعة، عملية إغارة ناجحة على مواقع تتمركز فيها جماعة الحوثي في معسكر اللبنات، شرق محافظة الجوف، وكبدها خسائر فادحة في الأرواح.


وقال قائد اللواء 22 مشاة، العميد عبده عبدالله المخلافي للصحيفة، إن وحدات الجيش أوقعت عددا من القتلى والجرحى خلال الإغارة.


والاثنين الماضي، أعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن قوات الجيش الوطني كبدت الحوثيين خسائر بشرية ومادية في "إغارة ناجحة" شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف.


وذكر المركز- عبر تويتر- أن الإغارة نفذت على عدد من المواقع التي تتمركز فيها عناصر الحوثيين في المدينة

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