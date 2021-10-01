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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الطبوبي: تعيين بودن رئيسا للحكومة وسام شرف لكل التونسيين

نجلاء بودن
نجلاء بودن

علَّق الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، اليوم الجمعة، على تعيين نجلاء بودن، رئيسة حكومة، بأنه يعد وسام شرف لكل التونسيات والتونسيين، وهي رسالة مهمة للخارج قبل الداخل.

 

وقال الطبوبي: "لكن لا يمكن لهذا التعيين أن يصبح محل مزايدات أو نفاق، باعتبار أن الأهم والذي ينتظره التونسيون، هو الصورة التي ستترسخ حول رئيسة الحكومة، وما ستتركه من أثر إيجابي".
 

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وتساءل: "هل ستكون رئيسة حكومة، أم وزيرة أولى، أم موظفة سامية، أم امرأة بشخصية قوية، تستطيع اتخاذ القرارات بصفة مستقلة حتى تقدم للعالم بأسره الصورة الحقيقية للمرأة التونسية".

 

كما أعرب  الأمين العام عن تفاؤله بهذا الاختيار، مشيرا إلى أنه لا يمكن انتظار المستحيل من رئيسة حكومة في ظرف دقيق، وفي ظل تعقيدات كبيرة.

 

وقال: "ولكن نريدها أن تنجح ونريدها امرأة قوية تمارس قناعاتها، قادرة على حل الملفات الشائكة التي تنتظرها".

 

وجدد الطبوبي تمنياته بنجاح رئيسة الحكومة الجديدة في مهامها، داعيا الجميع إلى الوعي بالوضع الذي تعيشه تونس، والذي يتطلب احترام النظام الجمهوري وإرساء المحكمة الدستورية، وأن لا تكون لأي كان اليد المطلقة.

تونس الحكومة التونسية نجلاء بودن كتب التاريخ الامين العام الاتحاد التونسي للشغل

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