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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعيد الفقي: إغلاق مؤشر البورصة أعلى هذا المستوى يبشر بانتهاء موجة التصحيح

البورصة المصرية
البورصة المصرية

توقع سعيد الفقي، خبير أسواق المال استكمال البورصة المصرية الأداء الإيجابي لجلسة نهاية الأسبوع الماضي مع بداية الأسبوع المقبل ليستهدف مؤشر البورصة الرئيسي مستوى أول 10700 نقطة ثم 11000 نقطة خاصة مع الأداء الجيد لغاليية الأسهم القيادية وعلى رأسها التجاري الدولي لافتا إلى أن صعود هذه الأسهم يؤثر بشكل كبير في أداء المؤشر الرئيس إيجابيا.

وعن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، قال الفقي إنه أغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 2722 نقطة بصعود 22 نقطة خلال جلسة نهاية الأسبوع 
وأنه لديه مستوي مقاومة عند 2780 نقطة ثم 2810 نقطة زسط توقعات استمراره في اتجاة المقاومة الأولى وتجاوزها والثبات أعلاها والذي يدفعه عند المستوى التالي عند 2810 نقطة، أما الدعم فهو عند مستوى 2650 نقطة.

ويتوقع الفقي بشكل عام أداء إيجابيا خلال الأسبوع القادم بعد الموجة التصحيحية العنيفة التي مر بها  السوق خلال الاسبوع الماضي وتكوين مراكز شرائية جديدة في هذه المناطق وعودة الصعود.

وأضاف الفقي: ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية مع نهاية تداولات الاسبوع الماضي وأغلق المؤشر الرئيسي عند مستوى 10517 نقطة بصعود 125 نقطة عن إغلاق اليوم السابق حيث وصل المؤشر الرئيس قرب مستوى 10280 نقطة خلال جلسة نهاية الأسبوع ثم قلص خسائرة وصعد 125 نقطة مع نهاية التداول.

وتابع: إغلاق المؤشر الرئيسي أعلى مستوى المقاومة 10450 نقطة يعد إيجابيا ويبشر بانتهاء الموجة التصحيحية والثبات على هذا المستوى يدفعنا لاستهداف 10700 نقطة خلال الأسبوع القادم.

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 10517.03 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، آخر أسبوع في شهر سبتمبر، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 2722.61 نقطة.

 وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 1.36% ليغلق عند مستوى 3671.6 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 1.02% ليغلق عند مستوى 12885.56 نقطة، وصعد مؤشر تميز في بنسبة 11.85% ليغلق عند مستوى 4744.26 نقطة.

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