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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: لا غنى عن تفعيل عقوبات القانون بشأن التعدي على المجاري المائية

صدى البلد

ثمن النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، تكليفات الحكومة المتعلقة بالتعديات على المجاري المائية والأراضي الزراعية، والقيام بحصر دقيق لجميع التعديات عن طريق تشكيل لجان بالمحافظات، موضحًا أن هذا يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي ورسائله الحاسمة التي جاءت أثناء افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر والتي تعد الأضخم من نوعها على مستوى العالم، بشأن المتعدين على الترع والجسور التابعة للدولة.

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ونوه البلشي في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن السكوت عن هذه التعديات والتي تزايدت بشكل كبير بعد 2011 أصبح أمر صعب في ظل القيادة الرشيدة والحكيمة التي تقود البلاد وترمي دائما إلى تحقيق الصالح العام.


ونوه عضو مجلس الشيوخ بأنه لا غنى عن تفعيل عقوبات القانون بشان المخالفين، موضحا أن قانون الري وقانون حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية والذي وافق عليهم مجلس النواب في الجلسة الأخيرة من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، تعاملو بشكل صارم وحاد لكل من تسول له نفسه أن يتجاوز في حق الدولة.


واكد النائب أحمد البلشي أن تحرك الحكومة يجب أن يكون سريع في فرض الرقابة على جميع الأراضي الزراعية والجسور، والتعامل بحسم بشأن التعديات.
 

هذا وترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماع مجلس المحافظين؛ لمناقشة عدد من الملفات والقضايا، بحضور الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والرى، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور رجب عبد العظيم، وكيل وزارة الرى.

وشدد رئيس الوزراء فيما يتعلق بالتعديات على المجاري المائية والأراضي الزراعية، على ضرورة القيام بحصر دقيق لجميع التعديات، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، مع المتابعة المستمرة لإجراءات إزالة تلك التعديات، على أن يتم إعطاء الأولوية لجميع أشكال التعديات القائمة على نهر النيل، وفرعيه رشيد ودمياط، من ردم وإشغالات وغيرها، وعدم التهاون فى اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد.

مصر مجلس النواب الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الأراضى الزراعية الرئيس السيسي مجلس الوزراء

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