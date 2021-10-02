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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالمعديات النهرية

في البر والبحر.. معا نطمئن تصل دمياط لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا.. فيديو

معا نطمئن. سجل الان
معا نطمئن. سجل الان" تجوب شوارع دمياط

"معا نطمئن..سجل الآن" مبادرة بالأتوبيسات دشنتها الحكومة تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لتشجيع وحث المواطنين على تسجيل بياناتهم وسرعة تلقى اللقاح، ضمن الخطة الدولة لتوسيع قاعدة تطعيم المواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

 

المبادرة حرصت على الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين من أبناء محافظة دمياط ، فاستخدموا اللانشات السريعة والمعديات بنيل دمياط للوصول المواطنين وحثهم على التسجيل وتلقي لقاح كورونا وانتقلت المعديات من منطقه الكورنيش بمدينه دمياط لراس البر وعزبه البرج.

 

ومن جانبها صرحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن الحملة يتم تنفيذها فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتستهدف تغيير اتجاهات المواطنين المترددين فى الحصول على اللقاحات، وحثهم على تبنى سلوكيات إيجابية بالإقبال على التطعيم، لافته إلى أن الحملة ستجوب الأماكن العامة والميادين وأماكن التجمعات ومواقف المواصلات ومحطات القطارات، حيث تم تجهيز عدد من مراكز الشباب بالمحافظة لتلقى المواطنين اللقاح بعد التسجيل بالحملة، وذلك بالتعاون مع مديريتى الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي، لمنع التزاحم بمراكز تلقى اللقاح.

 

وأشار المحافظ، إلى أنه من المقرر أن تستمر 10 أيام تجوب خلالها كافة أنحاء المحافظة من الساعة 10 صباحاً وحتى الـ 10 مساء، من خلال أتوبيسات مجهزة تضم فرق التواصل المجتمعى، تم تدربيهم للرد على استفسارات وتساؤلات المواطنين والاستجابة لطلباتهم والعمل على تذليل أية عقبات تعوق إتمام عملية التطعيم.

 

من جانبه أوضح الدكتور السيد عبدالجواد ، وكيل وزارة الصحة بدمياط ، أن المبادرة،تضمن 8 قوافل (قافلتين بمدينة دمياط و آخرتين بمدينة دمياط الجديدة و بالزرقا وفارسكور وكفر سعد وكفر البطيخ) حيث يتم تحويل المواطنين ممن تم تسجيلهم إلى مراكز الشباب وفقاً للمنظومة المُعلن عنها بالجدول المنشور  وذلك لتحقيق المستهدف تطعيم اكبر عدد من المواطنين.

 

وأضاف أن فرق التواصل المجتمعي بالمديرية التي تضمنت ٢٥ عضوا من الإدارة العامة للاعلام والتواصل المجتمعى بوزارة الصحة والسكان ، و٢٥ عضوا آخر من اداره الاعلام والتعليم والاتصال الصحي بمديريه الصحه بالمحافظة، تقوم بحملات التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين، والتأكيد علي أهمية تلقي اللقاح لحماية أنفسهم وذويهم والمجتمع من خطر الإصابة بفيروس كورونا، والرد على جميع استفسارات المواطنين وتساؤلاتهم حول اللقاحات، بالإضافة إلي المشاركة في عملية تسجيل المواطنين على الموقع الإلكتروني. 

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