ولاية أمريكية تفرض على طلاب المدارس تلقي لقاح كورونا

قررت ولاية كاليفورنيا الأمريكية تقديم اللقاح المضاد لفيروس كورونا "كوفيد-19" لجميع طلاب المدارس.

وقال جافين نيوسوم حاكم ولاية كاليفورنيا إن لقاح كورونا سيكون إجباريا على طلاب المدارس، وهو أول قرار في هذا الشأن في البلاد.

وأضاف أن قرار تطعيم الطلاب سيدخل حيز التنفيذ بعد صدور الموافقة الكاملة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، بحسب شبكة "إن بي سي" الأمريكية.

وكانت السلطات الأمريكية وافقت على منح لقاح كورونا لأولئك الذين تتجاوز أعمارهم 16 عاما، ومنحت تصريحا طارئا باللقاح لمن يتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما.

وستطلب ولاية كاليفورنيا تطعيم الطلاب في رياض الأطفال والمدارس بدءا من سن 5 سنوات حتى 11 عاما.

كما سبق أن أجازت الولايات المتحدة الأمريكية إعطاء جرعة ثالثة من لقاح فايزر المضاد لكورونا لمن يبلغ من العمر 65 عاماً فأكثر وأولئك "المعرضين للخطر".

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إن أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و64 عاماً يمكن إعطاؤهم جرعة ثالثة من لقاح فايزر إذا كان هناك "خطر مرتفع" بأن يصابوا بأحد الأعراض الحادة للمرض.

وأوضحت أن هذه الفئات تشمل "العاملين في مجال الصحة والمعلمين وموظّفي المدارس والعاملين في محلات السوبرماركت وفي ملاجئ المشردين والسجون، وغيرهم".