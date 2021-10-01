أحمد العطار: فتح أسواق جديدة العامين الماضيين زاد الصادرات الزراعية |فيديو

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الصحي بوزارة الزراعة، إن إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من الأول من يناير 2021 وحتى 29 سبتمبر 2021 بلغت حوالي 4.8 مليون طن من المنتجات الزراعية بزيادة قدرها 602 ألف و964 طنا نتيجة فتح أسواق جديدة لصادرات الزراعية بلغت 55 سوقا خلال العامين الماضيين مثل اليابان والصين وأستراليا وكندا وأمريكا.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، فتح الأسواق تستلزم خضوع المنتجات إلى اشتراطات فنية مشددة جدا تستغرق عدة سنوات، وتجري مفاوضات مع الدول على أعلى مستوى بلغت 9 سنوات مع اليابان، وبعدها تأتي المفاوضات التجارية عقب انتهاء الاشتراطات الفنية.



تابع رئيس الإدارة المركزية للحجر الصحي، من المتوقع أن نتخطى حاجة الـ 5 ملايين طن من إجمالي الصادرات الزراعية قبل نهاية العام الحالي من أجل تحطيم الرقم القياسي للعام الماضي، مشيرا إلى أن مصر تحتفظ بنسبة صادراتها للعام الثالث على التوالي رغم جائحة فيروس كورونا الذي احتاج العالم كما تحتفظ بالمركز الأول في تصدير البرتقال على مستوى العالم والاتحاد الأوروبي.

