91 مليار جنيه قيمة تداولات البورصة خلال سبتمبر

بلغت قيمة التداولات في البورصة المصرية خلال شهر سبتمبر 91.5 مليار جنيه، مقابل 121.2 مليار جنيه في أغسطس السابق، بينما بلغت كمية التداولات خلال سبتمبر نحو 10.04 مليار ورقة مالية مقابل نحو 13.73 مليار ورقة مالية في الشهر السابق.

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 في ختام تعاملات سبتمبر المنقضى، بنسبة 5.62%، ليغلق عند 10517.03 نقطة مقابل 11143.80 نقطة بنهاية أغسطس الماضي.

بينما انخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 EWI بنسبة 7.51%، لينهي تعاملات سبتمبر عند 2722.61 نقطة، بينما هبط إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد بنسبة 6.97 بالمائة، عند مستوى 3671.65 نقطة.

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات شهر سبتمبر بشكل جماعي محققة خسائر رأسمالية بنحو 29.7 مليار جنيه.. حيث تراجع المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة بنسبة 4.05% ليستقر بنهاية تعاملات الفترة عند مستوى 703.3 مليار جنيه مقابل مستوى 733 مليار جنيه.