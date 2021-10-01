عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

91 مليار جنيه قيمة تداولات البورصة خلال سبتمبر

صدى البلد

بلغت قيمة التداولات في البورصة المصرية خلال شهر سبتمبر 91.5 مليار جنيه، مقابل 121.2 مليار جنيه في أغسطس السابق، بينما بلغت كمية التداولات خلال سبتمبر نحو 10.04 مليار ورقة مالية مقابل نحو 13.73 مليار ورقة مالية في الشهر السابق.

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 في ختام تعاملات سبتمبر المنقضى، بنسبة 5.62%، ليغلق عند 10517.03 نقطة مقابل 11143.80 نقطة بنهاية أغسطس الماضي.

بينما انخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 EWI بنسبة 7.51%، لينهي تعاملات سبتمبر عند 2722.61 نقطة، بينما هبط إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد بنسبة 6.97 بالمائة، عند مستوى 3671.65 نقطة.

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات شهر سبتمبر بشكل جماعي محققة خسائر رأسمالية بنحو 29.7 مليار جنيه.. حيث تراجع المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة بنسبة 4.05% ليستقر بنهاية تعاملات الفترة عند مستوى 703.3 مليار جنيه مقابل مستوى  733 مليار جنيه.

البورصة المصرية البورصة قيمة التداولات التداولات سبتمبر

ترشيحاتنا

تونس..الغنوشي يتحدى قيس سعيد ويدعو نواب البرلمان لاستئناف عملهم

7 أشياء كان يفعلها رسول الله قبل النوم .. كم تعرف منها؟

كوامي بونسو يشارك في تدريبات سيراميكا كليوباترا

أحمد مرعي: غير راض عن أداء اللاعبين.. ومواجهة ربع النهائي لن تكون سهلة

مساعد وزير الداخلية الأسبق: تنمية سيناء تقلل من نسبة رواج المخدرات

هتبرع بأعضائي بدل ما ياكلها الدود.. إلهام شاهين تثير الجدل بتصريح جديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين .. قرارات حكومية تطبق على الملايين في أكتوبر

تعليق ساخر من خالد الغندور بعد استبعاد قفشة وشريف من قائمة المنتخب

تحذيرات شديدة.. العاصفة شاهين تقترب من السعودية

عملية جراحية.. حياة الدرديري تكشف التطورات الصحية لـ توفيق عكاشة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 ... رابط النتيجة

أول تعليق من ميدو على استبعاد محمد شريف وأفشة

رسالة نارية من شوبير لـ كيروش بعد استبعاد شريف وأفشة من مواجهة ليبيا

غواصة إسرائيلية تخترق المياه الإقليمية الجزائرية.. ورد عاجل من الجيش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نادين فى ضيافة "صدى البلد" لتكريمها عن مسلسل "عائلة جيجى".. صور

شبكة من الماس.. تفاصيل خطوبة ابنة مصطفى كامل على قبطان بحري | صور

احتفالًا بذكرى ميلاده.. كيف أصبح جورج ويا أكبر لاعب فى مباراة دولية؟

في اليوم العالمي للمسنين.. الطرق الصحيحة للتعامل معهم

فيديو

سائقوا الشاحنات .. الحكومة تكشف سر أزمة وقود بريطانيا

تفاصيل سرية.. نيللي كريم وسبب طلب هشام عاشور الزواج منها بعد ٣ أيام

قريبا في مصر.. مواصفات سيارات الإسعاف المرسيدس الأفضل عالميا "فيديو"

فيديو جراف| حريق هائل بمصنع مبيدات حشرية بالعاشر.. ما القصة؟

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: المدير الفنى لمنتخب مصر وامل جديد

عايدة محمود تكتب: للعشق ألف رواية

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «4»

كواعب أحمد البراهمي تكتب: مصر في عهد «السيسي»

رجب الشرنوبي يكتب: بحر البقر.. آلام الماضي وآمال المستقبل

د. علاء الشال يكتب: لقاح كورونا وواجب الوقت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الحسابات الصينية المعقدة

د.احمد فخرى

البيئة العائلية وتكوين المزاج لدى الأطفال

نيفين منصور

أنت تري ولكن هل أنت مبصر؟

رشا شكر

عودة للحياة مع أفلام السينما العالمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: فك الارتباط التدريجى السعودى الطلبانى

مروة لطفي

الشيخوخة ليست سن

شريف سمير

«اليوتيوبر» المحترم .. و«البلوجر» المفيد!

د.على ثابت

المرضى والسوق المغلق

اﻟﻤﺰﻳﺪ