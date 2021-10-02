إغلاق رابط التنسيق الإلكتروني لإلحاق الطلاب بأولى ثانوي عام وفني.. غدا

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات رسمية، شددت خلالها على ضرورة أن تنتهي المدارس من كل إجراءات التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادة الإعدادية؛ للالتحاق بالصف الأول الثانوي العام والفني، في موعد غايته، غدا الأحد 3 أكتوبر 2021.

وحذرت وزارة التربية والتعليم، من أن غدٍ الأحد، هو الموعد المقرر لغلق الموقع الإلكتروني المخصص لـ التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادة الإعدادية للالتحاق بالصف الأول الثانوي (العام - الفني).

وكانت حالة من الجدل سادت صفحات وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الاخيرة بعد انتشار شائعات تأجيل الدراسة في المدارس بسبب الموجة الرابعة من كورونا ، وذلك قبل موعد بدء الدراسة “الرسمي” بأيام قليلة، والمقرر بدؤه 9 أكتوبر الجاري.

ومن جهته، عبر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن استيائه الشديد من إصرار الناس على الانسياق وراء مثل هذه الشائعات المثيرة للجدل مع بدء كل عام دراسي.

و أكد وزير التربية والتعليم أن كل ما يقال عن تأجيل الدراسة هو مجرد شائعات و اجتهادات غير رسمية على السوشيال ميديا ، قائلا: "المسألة مش محتاجة اجتهادات، لو الوزارة عندها أي تعديل؛ هاتعلن عنه في وقته بنفسها".

وقال وزير التربية والتعليم : الدنيا كلها فيها كورونا وفي نفس الوقت فيها تعليم ، وكلنا نجتهد من اجل ألا يفقد ابناؤنا محتوى تعليمي اكثر مما فقدوه منذ بدء الجائحة.

وأضاف وزير التربية والتعليم : كل الاستعدادات تسير في اتجاه ان يكون العام الدراسي الجديد عام دراسي منتظم في جميع المدارس طوال ايام الاسبوع ولا يوجد حديث عن تأجيل الدراسة .

وأكمل وزير التعليم تصريحاته قائلا : جاري تطعيم المعلمين والاداريين في التربية والتعليم، حيث طعمنا حتى الان 900 ألف معلم واداري وجاري استكمال باقي الأعداد.

وقال : العام الدراسي ستكون الدراسة فيه نظاميه، بانتظام كامل في الحضور 5 أيام في الأسبوع، وسيتم تسجيل الحضور و الغياب يوميا .

موعد بدء الدراسة في المدارس

وأكدت الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد الموقعة من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ما يلي: