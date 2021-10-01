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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رجال طائرة الأهلي يفوز على الاتحاد وديا

صدى البلد

حقق الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي الفوز على نظيره فريق الاتحاد، في المباراة الودية التي أقيمت بين الفريقين اليوم الجمعة استعدادا لمنافسات الموسم الجديد.

أقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريقين، حيث حرص محمد مصيلحي المدير الفني للفريق على تجربة العديد من الجوانب الخططية والفنية.

وقام الجهاز الفني بالدفع بعدد كبير من اللاعبين على مدى أشواط المباراة، لتحقيق الاستفادة الكبرى من وراء التجربة الودية التي شهدت عودة اللاعبين الدوليين، حيث فاز الفريق بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط.

وكان الجهاز الفني قد وضع خطة إعداد مكثفة لتجهيز اللاعبين بالشكل المناسب، للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز في كل المباريات بالموسم الجديد.

وكان مصيلحي قد أكد أن «رجال طائرة الأهلي» يدخل الموسم الجديد بطموحات كبيرة للغاية، ويسعى لتقديم موسم تاريخي من خلال التتويج بكل البطولات.

وأضاف أنه يثق في شخصية اللاعبين وقدرتهم على الوفاء بتطلعات الجماهير، لافتًا إلى أن «رجال طائرة الأهلي» يسعى دائمًا إلى الفوز بكل البطولات التي يشارك بها.

وألمح مصيلحي إلى أن الموسم المقبل يحمل العديد من التحديات خاصة بعد اعتزال عبد اللطيف عثمان ومحمود رؤوف، وكذلك صعوبة المنافسة في البطولات المختلفة، مؤكدًا أن المسئولية تضاعفت وتقع على عاتق الجميع من أجل الفوز بكل البطولات في الموسم الجديد.

وشدد على أن الفريق لن يدخر جهدًا في سبيل تقديم أفضل ما يمكن من أجل حصد البطولات، رغم قوة المنافسة، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني واللاعبين لديهم هدف محدد وهو الوجود على منصات التتويج فقط بغض النظر عن أي صعوبات.

 

النادي الأهلي الاتحاد صالة الأمير عبد الله الفيصل محمد مصيلحي رجال طائرة الأهلي

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