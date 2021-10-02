عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خبراء أسواق المال لـ صدى البلد: إغلاق مؤشر البورصة أعلى هذا المستوى يبشر بانتهاء موجة التصحيح.. وجلسة نهاية الأسبوع الماضي شهدت تباين اداء المؤشرات بعد انخفضات متتالية

صدى البلد

خبراء أسواق المال لـ صدى البلد:

سعيد الفقي: إغلاق مؤشر البورصة أعلى هذا المستوى يبشر بانتهاء موجة التصحيح

حنان رمسيس:  جلسة نهاية الأسبوع شهدت  تباين اداء المؤشرات بعد انخفضات متتالية

 

توقع سعيد الفقي، خبير أسواق المال استكمال البورصة المصرية الأداء الإيجابي لجلسة نهاية الأسبوع الماضي مع بداية الأسبوع المقبل ليستهدف مؤشر البورصة الرئيسي مستوى أول 10700 نقطة ثم 11000 نقطة خاصة مع الأداء الجيد لغاليية الأسهم القيادية وعلى رأسها التجاري الدولي لافتا إلى أن صعود هذه الأسهم يؤثر بشكل كبير في أداء المؤشر الرئيس إيجابيا.

وعن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، قال الفقي إنه أغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 2722 نقطة بصعود 22 نقطة خلال جلسة نهاية الأسبوع 
وأنه لديه مستوي مقاومة عند 2780 نقطة ثم 2810 نقطة زسط توقعات استمراره في اتجاة المقاومة الأولى وتجاوزها والثبات أعلاها والذي يدفعه عند المستوى التالي عند 2810 نقطة، أما الدعم فهو عند مستوى 2650 نقطة.

ويتوقع الفقي بشكل عام أداء إيجابيا خلال الأسبوع القادم بعد الموجة التصحيحية العنيفة التي مر بها  السوق خلال الاسبوع الماضي وتكوين مراكز شرائية جديدة في هذه المناطق وعودة الصعود.

وأضاف الفقي: ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية مع نهاية تداولات الاسبوع الماضي وأغلق المؤشر الرئيسي عند مستوى 10517 نقطة بصعود 125 نقطة عن إغلاق اليوم السابق حيث وصل المؤشر الرئيس قرب مستوى 10280 نقطة خلال جلسة نهاية الأسبوع ثم قلص خسائرة وصعد 125 نقطة مع نهاية التداول.

وتابع: إغلاق المؤشر الرئيسي أعلى مستوى المقاومة 10450 نقطة يعد إيجابيا ويبشر بانتهاء الموجة التصحيحية والثبات على هذا المستوى يدفعنا لاستهداف 10700 نقطة خلال الأسبوع القادم.

قالت حنان رمسيس خبير أسواق المال بالبورصة المصرية إن جلسة نهاية الأسبوع شهدت  تباين اداء المؤشرات وبعض انخفضات متتالية خلال الأسبوع  .

وأضافت رمسيس في تصريحات خاصة لعدسة صدي البلد، بدأت جلسة الأحد جلسة بداية الاسبوع علي 10692 لمؤشر الـ 30 وبداء المؤشر الـ 70 عند  2793  والمؤشر 100 بداء عند  3750 نقطة وكانت المشتريات مكثفة من قبل المصريين والعرب وكانت في جانب البيع من قبل الاجانب والمؤسسات .

واوضحت حنان رمسيس أن جلسة الخميس جلسة نهاية الاسبوع بدأت بتباين في المؤشرات حيث بداء المؤشر الـ 30بانخفاض بنسبة 78,% تقدر ب 81ؤنقطة ليصل الي 10310 نقطة  والمؤشر 70 مستقر في المنطقة الخضراء بارتفاع 24,%تقدر ب 7 نقاط ليصل الي 2706 نقطة .

واشارت رمسيس إلى ارتفاع المؤشر الـ 100 الاوسع نطاقا بسبة 17,%وتقدر ب 7 نقاط ليصل الي 3638 نقطة  ووصلت قيم التداولات الي المليار ومائتان مليون نقطة وتم التداول اليوم علي 160 شركة وكان 29شركة رابحون و28 شركه خاسرون وقد مال المصريين والعرب الي الشراء والاجانب والمؤسسات الي البيع في اتجاه مستمر .

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 10517.03 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، آخر أسبوع في شهر سبتمبر، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 2722.61 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 1.36% ليغلق عند مستوى 3671.6 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 1.02% ليغلق عند مستوى 12885.56 نقطة، وصعد مؤشر تميز في بنسبة 11.85% ليغلق عند مستوى 4744.26 نقطة.

الفقي البورصة البورصة المصرية الاسبوع البورصة الأسبوع الماضي

ترشيحاتنا

عماد متعب: استبعاد قفشة ومحمد شريف من منتخب مصر غير منطقي

الصحة: تسجيل 745 إصابة جديدة بفيروس كورونا و36 حالة وفاة

طارق يحيى يكشف أسباب استبعاد كيروش لـ أقفشة وشريف وفتحي من المنتخب

إصابة 90 فلسطينيا في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بنابلس

درة تتعرض لموقف محرج على الهواء .. وتكشف تفاصيل عريس تقدم لخطبتها ونهايته كانت فى قسم الشرطة

شوقي غريب: لاعب وحيد بقائمة أولمبياد طوكيو يمكنه المشاركة في باريس 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين .. قرارات حكومية تطبق على الملايين في أكتوبر

تعليق ساخر من خالد الغندور بعد استبعاد قفشة وشريف من قائمة المنتخب

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 ... رابط النتيجة

تحذيرات شديدة.. العاصفة شاهين تقترب من السعودية

عملية جراحية.. حياة الدرديري تكشف التطورات الصحية لـ توفيق عكاشة

في مزاد علني .. بيع شقة فاتن حمامة بالزمالك

أول تعليق من ميدو على استبعاد محمد شريف وأفشة

رسالة نارية من شوبير لـ كيروش بعد استبعاد شريف وأفشة من مواجهة ليبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكوكب يزداد ظلامًا.. كارثة تهدد الأرض وتثير قلق العلماء

تحدي هنيدي وفان دام يتحول إلى مشروع فيلم سينمائي.. ما التفاصيل؟

بعد انفتاح صدع جديد.. الحمم البركانية تهدد بدمار هائل في لا بالما .. فيديو وصور

نادين فى ضيافة "صدى البلد" لتكريمها عن مسلسل "عائلة جيجى".. صور

فيديو

الحكومة تتحرك قانونيا.. إجراءات حاسمة تجاه رافضي لقاح كورونا

سائقوا الشاحنات .. الحكومة تكشف سر أزمة وقود بريطانيا

تفاصيل سرية.. نيللي كريم وسبب طلب هشام عاشور الزواج منها بعد ٣ أيام

قريبا في مصر.. مواصفات سيارات الإسعاف المرسيدس الأفضل عالميا "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: المدير الفنى لمنتخب مصر وامل جديد

عايدة محمود تكتب: للعشق ألف رواية

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «4»

كواعب أحمد البراهمي تكتب: مصر في عهد «السيسي»

رجب الشرنوبي يكتب: بحر البقر.. آلام الماضي وآمال المستقبل

د. علاء الشال يكتب: لقاح كورونا وواجب الوقت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الحسابات الصينية المعقدة

د.احمد فخرى

البيئة العائلية وتكوين المزاج لدى الأطفال

نيفين منصور

أنت تري ولكن هل أنت مبصر؟

رشا شكر

عودة للحياة مع أفلام السينما العالمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: فك الارتباط التدريجى السعودى الطلبانى

مروة لطفي

الشيخوخة ليست سن

شريف سمير

«اليوتيوبر» المحترم .. و«البلوجر» المفيد!

د.على ثابت

المرضى والسوق المغلق

اﻟﻤﺰﻳﺪ