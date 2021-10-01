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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

في يومهم العالمي .. برلماني يطالب بالتوسع في إنشاء دور رعاية المسنين

النائب عامر الشوربجي
النائب عامر الشوربجي عضو مجلس النواب

ثمن النائب عامر الشوربجي عضو مجلس النواب، جهود الرئيس السيسي في دعم فئة المسنين من خلال توفير كافة سبل الرعاية لهم الإجتماعية والصحية وذلك كنوع من المساندة والتقدير لهم.

وأكد " الشوربجي" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الدولة وفرت العديد من دور رعاية المسنين بشكل مجاني وذلك دعما لغير القادرين علي التكاليف المادية، علاوة علي تقديم المبادرات المستمرة لعلاج الأمراض المزمنة والتي لها علاقة بكبار السن بهدف تحسين أحوالهم الصحية.

 

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وأشار عضو مجلس النواب، إلى وجود دور فعال أيضا لدعم المسنين من قبل الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في تقديم مختلف أنواع الرعاية لهم، مناشدا بأهمية التوسع في إنشاء دور للرعاية الأمر الذي يكن من شأنه إستيعاب كافة الأعداد المراد إلحاقها في هذه الدور.

وتابع النائب، تحتاج هذه الفئة كل الدعم لا سيما في توفير العديد من الخدمات لهم لعل أبرزها المتابعة المستمرة للحالة الصحية.

ويصادف اليوم 1 من أكتوبر يوم المسنين العالمي، حيث يبلغ عدد هذه الفئة في مصر حوالي 7 ملايين. 

 

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