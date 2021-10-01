حالة وحيدة تسمح بالتحاق النائب بأكثر من لجنة نوعية.. تعرف عليها

يستعد مجلس النواب للعودة بقوة لبداية دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثاني برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك عقب قرار الرئيس السيسي بتحديد موعد العودة لاستئناف نشاط البرلمان بغرفتيه التشريعيتين " النواب والشيوخ".



دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي جاءت طبقا لنص المادة 115 من الدستور والتى تنص على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.

ويعود مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي للأنعقاد لدوره الثاني من الفصل التشريعي الثاني، مرة أخرى غدًا، وذلك عقب اجازة برلمانية دامت لمدة 3 شهور.

ونظمت اللائحة الداخلية للنواب، اشكالية انضمام النائب لاكثر من لجنة نوعية والبالغ عددهم 25 لجنة، كما جاءت أيضا موضحة آلية عمل اللجان وطريقة تشكيلها وطرق انتخاب هيئات مكاتبها.

حددت المادة 40 من لائحة مجلس النواب مدى أحقية النائب للانضام إلى أكثر من لجنة حيث أشارت إلى أن يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك فى لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه فى مجال نشاط اللجنة، وفى هذه الحالة لا يكون له حق التصويت فى اللجنة الثانية، أو صرف أى مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها، ولا يجوز لرئيس أو أى عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا فى أية لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.

كما أوضحت المادة 42 ان تنتخب كل لجنة فى أقرب وقت ممكن فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

وتقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان.

وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المرشحين بالتزكية. ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.

