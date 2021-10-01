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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أول حضور ملكي منذ 104 أعوام.. مراسم زفاف وريث آخر قياصرة روسيا

الزفاف
الزفاف

أقيمت مراسم زفاف وريث آخر قياصرة روسيا نيقولا الثاني الذي أعدمه البلاشفة مع عائلته عام 1918، وحضر العرس في سانت بطرسبرج للمرة الأولى منذ الثورة الروسية قبل 104 أعوام عدد من أفراد العائلات الملكية.

وبحسب ما ذكره موقع “ديلي ميل” البريطاني، عقد الدوق الكبير غيورغي رومانوف البالغ من العمر 40 عاماً قرانه على الإيطالية ريبيكا بيتاريني البالغة 39 عاماً، وأقيم الإكليل في كاتدرائية القديس إسحاق في قلب العاصمة الإمبراطورية السابقة.

وتقدم العروسان من المذبح وبيد كل منهما شمعة، ووقفا أمام كهنة أرثوذكس يرتدون الذهب، وارتدى وريث القيصر بزة سوداء، فيما كانت العروس الإيطالية ترتدي فستاناً أبيض طويلاً عليه شعار الإمبراطورية الروسية مطرزاً بخيوط ذهبية.

وأفاد المنظمون بأن دعوات وجهت إلى 1500 شخص، من بينهم ملكة إسبانيا صوفيا، وملك بلغاريا المخلوع سيميون الثاني وزوجته مارغريتا، وأميرة بلجيكا لِيا، بالإضافة إلى ممثلين آخرين لعائلات ملكية أوروبية.

كذلك كان بين المدعوين رئيس الوزراء البلجيكي كزافييه بيتيل والناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا.

إلا أن الناطق باسم الرئاسة الروسية أوضح للصحافة أن الرئيس فلاديمير بوتين «لا يعتزم تهنئة العروسين». وأضاف ديمتري بيسكوف «هذا الزواج ليس مرتبطاً بأي شكل من الأشكال بجدول أعمالنا».

وُلد غيورغي رومانوف في مدريد وتخرج في أكسفورد، وهو نجل الدوقة الكبرى ماريا رومانوفا، حفيدة الدوق الأكبر كيريل.

وكان كيريل ابن عم نيقولا الثاني، القيصر الأخير من سلالة رومانوف التي حكمت روسيا أكثر من 300 عام حتى ثورة فبراير1917.

واعتقل البلاشفة القيصر وأعدموه رمياً بالرصاص بعد عام في جبال الأورال مع زوجته الإمبراطورة ألكسندرا وبناتهما الأربع وابنهما.

ودُفن هؤلاء في مكان أبقته السلطات السوفياتية طي الكتمان مدة طويلة، ونُقل رفاتهم عام 1998 إلى كاتدرائية بطرس وبولس في سانت بطرسبرغ.

التقى الدوق الأكبر غيورغي رومانوف خطيبته في بروكسل، حيث كانا يعملان في مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

أما ريبيكا بيتاريني، وهي ابنة دبلوماسي، فاعتنقت المذهب الأرثوذكسي وأعطيت اسماً جديداً هو فيكتوريا رومانوفنا.

ويقيم الدوق الأكبر في موسكو منذ ثلاث سنوات، قرب الكرملين، ويقول إنه يكرس نفسه لمشاريع خيرية.

وفي مقابلة مع وسيلة الإعلام الروسية «فونتانكا» نُشرت (الأربعاء)، أوضح أنه اختار الزواج في سان بطرسبرغ «لأسباب عدة». وقال إن هذه المدينة تمثل «تاريخ روسيا، تاريخ آل رومانوف».
 

زفاف روسيا نيقولا البلاشفة سانت بطرسبرغ الثورة العائلات الملكية

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