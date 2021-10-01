اليوم العالمي للمسنين| نواب البرلمان يوضحون جهود الدولة في دعم هذه الفئة.. وبرلمانيون: مشروع قانون جديد لتحقيق الحماية الإجتماعية والصحية لهم.. ومطالب بالتوسع بإنشاء دور الرعاية

برلماني: مشروع قانون حقوق المسنين أبرز أوجه الاهتمام بهذه الفئة

في يومهم العالمي.. برلماني يثمن جهود الدولة في دعم المسنين

برلماني يطالب بالتوسع في إنشاء دور رعاية للمسنين

يصادف اليوم 1 من أكتوبر يوم المسنين العالمي، حيث يبلغ عدد هذه الفئة في مصر حوالي 7 مليون،والجدير بالذكر أن القيادة السياسية دائما تضع هذه في الحسبان وضمن أولوياتها في تقديم الدعم المستمر وأبرز دليل علي ذلك هو قرار وزارة الصحة بإعتبارهم أولي الفئات التي تلقت اللقاح المعالج لفيروس كورونا وذلك لحماية أرواحهم.

وحول هذه المناسبة أشاد عدد من نواب البرلمان بجهود الرئيس السيسي في دعم هذه الفئة من جميع الجوانب، موضحين أهم طرق الدعم، علاوة علي وجود مطالب بتوفير عدد من الخدمات لهم بشكل مجاني.

بداية، قال النائب أحمد العرجاوي عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن القيادة السياسية حرصت علي دعم فئة المسنين وإلحاقهم ضمن شبكة الحماية الإجتماعية بكافة الجوانب الحياتية من صحة وخدمات وغيرها، وذلك لكونهم من أكثر الفئات إستحقاقا للدعم.

وأضاف " العرجاوي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن الدولة قد أطلقت عدد من المبادرات الصحية التي تستهدف دعم هذه الفئة وأبرزها علاج الأمراض المزمنة والسكر، بجانب الإهتمام بتقديم كافة سبل الرعاية الطبية لهم حيث لوحظ بالأونة الأخيرة تطور كبير في طب الشيخوخة وذلك لمعالجة كافة المستجدات الطارئة من أمراض متعلقة بهذا السن.

وأشار عضو لجنة الصحة، إلي أن أهم الخطوات التي تبرهن علي اهتمام الدولة بفئة المسنين هي منحهم الأولوية في تلقي لقاح كورونا حيث جاءت هذه الخطوة في إطار الحفاظ علي سلامة أرواحهم وتقديرا لهم.

وناشد البرلماني، بضرورة التركيز علي توفير سبل الراحة لهم لا سيما فيما يخص صرف المعاشات والأدوية فلابد أن تقدم هذه الخدمة منزليا، معقبا " في ناس منهم مش بيبقي عندها حد يصرف لها المعاش وبيكون في صعوبة انها تروح بنفسها".

ومن جانبه، أثني النائب محمد الفيومي عضو مجلس النواب، علي جهود الدولة في دعم فئة المسنين علي جهود القيادة السياسية وذلك من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم وإزالة التحديات والعقبات القائمة أمامهم في شتي الجوانب الحياتية.

وأكد " الفيومي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن أبرز أوجه الاهتمام بفئة المسنين هو التفكير في إصدار تشريع يتضمن العديد من المزايا والحوافز التي تتمثل في دور العلاج والمعاشات وتخفيضات في الأندية وغيرها من الحوافز الداعمة لهم.

وناشد عضو مجلس النواب، بأهمية تخصيص أماكن للمسنين بالمواصلات العامة، علاوة علي تخفيض أو إعفاء كامل من سداد تذاكر القطارات وذلك لتقليل الأعباء المادية مما يدعمهم إجتماعيا.

فيما ثمن النائب عامر الشوربجي عضو مجلس النواب، جهود الرئيس السيسي في دعم فئة المسنين من خلال توفير كافة سبل الرعاية لهم الإجتماعية والصحية وذلك كنوع من المساندة والتقدير لهم.

وأكد " الشوربجي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن الدولة وفرت العديد من دور رعاية المسنين بشكل مجاني وذلك دعما لغير القادرين علي التكاليف المادية، علاوة علي تقديم المبادرات المستمرة لعلاج الأمراض المزمنة والتي لها علاقة بكبار السن بهدف تحسين أحوالهم الصحية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلي وجود دور فعال أيضا لدعم المسنين من قبل الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في تقديم مختلف أنواع الرعاية لهم، مناشدا بأهمية التوسع في إنشاء دور للرعاية الأمر الذي يكن من شأنه إستيعاب كافة الأعداد المراد إلحاقها في هذه الدور.

وتابع النائب، تحتاج هذه الفئة كل الدعم لا سيما في توفير العديد من الخدمات لهم لعل أبرزها المتابعة المستمرة للحالة الصحية.