كوامي بونسو يشارك في تدريبات سيراميكا كليوباترا

شارك كوامي بونسو لاعب خط وسط فريق سيراميكا كليوباترا، في تدريبات الفريق، مساء اليوم؛ بعد العودة من الإجازة التى حصل عليها الفريق، عقب معسكر شرم الشيخ.

وأكد الدكتور فريد رضوان، رئيس الجهاز الطبي لنادي سيراميكا كليوباترا، أن أشعة الرنين التى أجراها كوامي بونسو، أثبتت سلامته، وإمكانية عودته للتدريبات الجماعية.

وتعرض لاعب وسط سيراميكا كليوباترا لخلع في الكتف بإحدى تدريبات الفريق في أثناء المعسكر المغلق، وأثبتت آشعة الرنين المغناطيسي التى أجراها اللاعب سلامته من أي مضاعفات في الكتف، وشارك في التدريب بشكل طبيعي.