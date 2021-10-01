الشرطة التونسية تعزز تواجدها حول مقر البرلمان

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات يظهر من خلالها، تعزّيز قوات الأمن التونسي من تواجدها في محيط البرلمان المجمّد منذ أكثر من شهرين لمنع نواب من الدخول إلى مقرّ مجلس نوّاب الشعب المغلقة أبوابه.

ومنذ صباح الجمعة طوّق عناصر من الشرطة بالزي المدني والأمني مقرّ البرلمان ووضعوا حواجز تمنع مرور المواطنين والسيّارات، حسب مراسلة فرانس برس.

جاء ذلك بعد أن دعا أكثر من ثمانين نائباً من حزب النهضة ذي المرجعية الإسلامية ومن حليفه السياسي حزب "قلب تونس" النواب، للتجمّع أمام مقرّ البرلمان الذي يضم 217 مقعداً.

لم يلبِّ سوى نائب واحد الدعوة

ولم يلبِّ سوى نائب واحد الدعوة، على ما أفادت مراسلة فرانس برس، فيما تحدثت وسائل إعلام عن حضور نائبين.