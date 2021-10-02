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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخص لحيازته أسلحة ومخدرات بمدينة نصر

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق، حبس، شخص، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة أسلحة نارية وذخائر وكمية من المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث.

وكلفت جهات التحقيق بارسال عينة من المواد المخدرة للمعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي لفحصها واعداد تقرير مفصل بخواصها.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعةن ونشاط المتهم واعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكان قد تمكن رجال الأمن من ضبط أسلحة نارية وذخائر ومواد مخدرة بحوزة أحد الأشخاص بالقاهرة بقصد الإتجار.

وتمكنت وحدة مباحث قسم  مدينة نصر ثالث من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) حال تواجده بالمنطقة محل سكنه مستقلاً السيارة "ملكه" وبحوزته (فرد خرطوش – عدد من الطلقات – كمية من مخدر الحشيش - 2هاتف محمول) .

وبمواجهته إعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع ، والمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والهاتفان لتسهيل الإتصال بعملائه ، والسيارة لتسهيل تحركاته ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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