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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار اللحوم البلدى اليوم السبت 2 أكتوبر 2021

صدى البلد

ينشر موقع "صدى البلد”، أسعار اللحوم البلدي، اليوم السبت 2 أكتوبر 2021، في محلات الجزارة، وفقا لما أعلنته شعبة القصابين "الجزارين" بالاتحاد العام للغرف التجارية.

أسعار اللحوم الكندوز

وسجلت أسعار اللحوم البلدى  الكندوز 140 - 160 جنيها للكيلو، وأسعار اللحوم الضأن بين 150 - 170 جنيها.

سعر اللحم الجملي

واستقر سعر اللحم الجملى عند 100-120 جنيه للكيلو، وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 120 - 140  جنيها الكيلو.

الكبدة البلدي

وتراوحت الكبدة البلدي بين 130 - 160 جنيها، والكبدة الضأن 140 - 170 جنيها، والكلاوي والقلب 140 - 160 جنيها للكيلو، والسجق البلدي 130 - 150 جنيها.


أسعار عرق التربيانكو

وتراوحت أسعار عرق التربيانكو بين 140 - 160 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 130 - 160 جنيها للكيلو.

أسعار كباب الحلة

وتراوحت أسعار كباب الحلة بين 140- 160 جنيها للكيلو، في حين تراوحت الموزة الكندوز بين 130 - 150 جنيها للكيلو.

اسعار اللحوم اسعار اللحوم أسعار اللحوم البلدية اليوم السبت

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