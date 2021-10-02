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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

آبل تتيح الحجز المسبق لساعتها Apple Watch Series 7 الأسبوع المقبل.. تفاصيل

apple watch series
apple watch series 7

 

أعلنت أخيراً شركة “آبل” الأمريكية عملاقة صناعة الهواتف الذكية فى العالم إتاحتها الحجز المسبق لساعتها الذكية الجديدة Apple Watch Series 7 الأسبوع المقبل تحديداً فى 8 أكتوبر الجاري.

و بحسب موقع “جي إس إم آرينا” التقني، كانت قد صرحت آبل أنها ستطرح ساعتها الجديدة Apple Watch Series 7 في نفس توقيت طرح سلسلة هواتف آيفون 13، إلا أن الأمر تأخر قليلاً.

و كشف عن موعد طرح الساعات الرسمي للشراء شركة “هيرمس باريس” الشريك و الموزع لمنتجات آبل، من خلال مسؤولي خدمة العملاء بالشركة، لتنتشر الصورة عقب ذلك على الإنترنت لتكشف موعد طرح الساعة الجديدة للبيع.

جدير بالذكر أن شركة آبل كانت قد أعلنت ساعتها الجديدة Apple Watch 7 والتى جاءت بنفس الشكل السابق منذ أسبوعين، و لكن بلون جديد هو الأخضر، ولكن بإطار أنحف و حجم اكبر، مع عدد من الميزات الرائعة والجديدة. 
 

جاءت ساعة Apple Watch 7 بشاشة مُعاد تصميمها أكبر بنسبة 20٪ من Series 6 ،مع زوايا مستديرة وشاشة أفضل من الإصدار السابق، حيث أن الشاشة الجديدة قادرة على احتواء نصوص أكثر بنسبة 50٪ من الموديلات السابقة. 

و أخيرا جاءت Apple Watch 7 بكيبورد كامل، مع وجوه جديدة للساعة خاصة بالإصدار الجديد، بالإضافة لميزة الحماية ضد الأتربة و المياه، و مقاومة للخدوش والكسر، وتدعم ساعة Apple Watch 7 ميزة إدخال نص جديدة مع تنبؤات الذكاء الاصطناعي، كما تم تقوية الزجاج الموجود في المقدمة ، وتصنف الساعة الآن بمعدل  IP6X المقاوم للمياه والغبار . 

تدعم ساعة آبل الجديدة apple watch series 7 ميزة الشاحن السريع، حيث يمكنها الشحن حتي ٨٠٪؜ فى ٤٥ دقيقة، و لم يتم تحسين البطارية ومع ذلك يمكن شحنها بمعدل 33٪ أسرع . 

وجاءت apple watch series 7 فى ألوان جديدة لاصدارين الألومنيوم والاستيل، بينما يبدا سعرها ٣٩٩ دولاراً.

آبل Apple Watch Series 7 Apple آيفون آيفون 13

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