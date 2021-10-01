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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أخبار المحافظات| وفاة الطفلة نورهان ضحية الإهمال بالغربية.. وفاة مُسن أثناء سجوده قبيل صلاة الجمعة.. 4 شباب يزوجون والدتهم بالإسكندرية

4 شباب يزوجون والدتهم
4 شباب يزوجون والدتهم بالإسكندرية

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار والموضوعات التي حدثت في المحافظات المصرية، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث المحافظات:   

 

وفاة الطفلة نورهان ضحية الإهمال الطبي في الغربية

شهدت مستشفيات طنطا الجامعي مساء اليوم وفاة الطفلة نورهان أسامة 8 سنة عقب تعرضها لوعكه صحية طوال مايقرب من 17 يوما في غيبوبة تامة وفقدان للوعي بعداجراؤها لجراحة لإزالة كيس دهني بيدها اليمني حيث تدهورت حالتها وتم وضعها داخل العناية المركزة

 

مداهمة سوق الجمعة بـ حملة لضبط مافيا الحيوانات البرية .. شاهد

وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، القطاعات المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة وسرعة التنسيق مع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة لشن حملة مكبرة على سوق الجمعة بمنطقة التونسى بالسيدة عائشة بحي الخليفة بمشاركة ممثلين من وزارة التنمية المحلية و شرطة المرافق والطب البيطرى وحى الخليفة

 

جالها عريس وجوزناها .. والدة 4 شباب تصدم السوشيال ميديا |شاهد

استطاعت أم لـ 4 أبناء تحدى الصعاب واستكمال تعليمها حتى تخرجت في كلية الحقوق جامعة الاسكندرية بتقدير عال. ونشر محمد مرزوق أحد ابنائها صورة لوالدته برفقة أشقائه قائلا: انهارده ماما اتخرجت من كلية حقوق اسكندرية

 

هتظلّم .. وكيل تعليم المنوفية يعلق على قرار إنهاء عمله مديرًا للمديرية

قال أحمد سويد وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة المنوفية، إنه فوجئ بقرار إنهاء تكليفه من وزير التربية والتعليم أمس الخميس عقب الانتهاء من عدة اجتماعات لمتابعة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد.

 

حسن الخاتمة.. وفاة مُسن خلال سجوده قبل صلاة الجمعة في سوهاج

هرَوَل رجل ستيني، لحضور الخطبة وأداء صلاة الجمعة اليوم، في مسجد أبو السعود بنجع محمد ببرديس في مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج؛ قبل أن تصعد روحه إلى بارئها في أثناء سجوده خلال أدائه صلاة تحية المسجد.

 

قرار عاجل من محافظ القاهرة بخصوص الضرب في المدارس

أصدر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قرارا، بمنع استخدام الضرب نهائيا في المدارس، مؤكدًا أن الطالب المتجاوز؛ سيعاقب بالقانون. 

 

 

 

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