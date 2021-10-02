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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. نظر دعوى تطالب بنقل زياد العليمي للعلاج بمستشفى خارجي

زياد العليمي
زياد العليمي

تنظر محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، الدعوى القضائية المقامة من أسرة المحامي والناشط السياسي زياد العليمي، المحبوس على ذمة قضية «خلية الأمل»، والتي تطالب بنقله إلى أحد المستشفيات الخاصة أو التابعة للدولة لتلقي العلاج، مع تأثيث غرفته داخل السجن، والسماح له بإدخال الأشعة التي يريدها.

اختصمت دعوى أسرة زياد التي حملت رقم 27094 لسنة 74 قضائية وزير الداخلية بصفته وآخرين.

وذكرت الدعوى أن العليمي يعانى من عدة أمراض حيث إنه يعاني من مرض "الساركويدوزيس" وهو مرض مناعي نادر في الصدر وهو حالة ناتجة عن اضطراب في جهاز المناعة تؤدي إلى التهابات نشطة دائمة تشمل أعضاء كثيرة في الجسم مثل الرئتين والكبد والكلى والغدد الليمفاوية وغيرها.

وأضافت الدعوى أنه يعاني من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وربو شُعَبي مزمن تزداد حدته مع النشاط الالتهابي للرئتين، كما يعاني من التهاب مزمن بأعصاب الطرفين وأعصاب الرأس.

 

زياد العليمي خلية الأمل تلقي العلاج وزير الداخلية الناشط السياسي زياد العليمي

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