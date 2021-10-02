عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

«الأدب الإسماعيلي بين الماضى والحاضر».. مؤتمر اليوم الواحد بقصور الثقافة

صدى البلد

أقام فرع ثقافة الإسماعيلية بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، مؤتمر اليوم الواحد بعنوان "وجوه علي شط القناة الأدب الإسماعيلي بين الماضي والحاضر"، بدأ المؤتمر بالسلام الوطنى، تلاه كلمة أمين عام المؤتمر الشاعرة شادية الملاح وتحدثت عن علاقة الأدب بالمجتمع الاسماعيلى بوجه خاص، ثم علاقة الأدب بالمجتمع بوجه عام.

 

 وتناولت الفترات العصيبة التى مرت بها أبان الاحتلال الانجليزى وأبان نكسة ١٩٦٧، انتقالا لفترة تهجير أسر الاسماعيلية إلى المحافظات المجاورة، مما ادى إلى اختلاط ابناء الإسماعيلية مع المجتمعات المحلية الأخرى، وظهر إثر ذلك بعد العودة من التهجير وانتصارات أكتوبر، وقد جعلت هذه الأمور الحركة الأدبية فى صعود وهبوط، ثم تحدثت عن علاقة الأدب بالمجتمع وعن علاقة الأديب بمجتمعه ووعيه لما يجرى حوله، موضحة أن للأديب إمكانات تؤهله لتحمل المسؤلية، لذا فهو أكثر التحاما بقضايا مجتمعه لانه يملك وسيلته المؤثرة الا وهى الكلمة.

 

تحدث د. محسن فرجانى رئيس المؤتمر عن محمود دياب، بأنه كان لحظة فارقة فى طريق أدباء الإسماعيلية، حيث كانت الرؤية الإبداعية عند دياب تعبر بصدق عن دلالة الموقع الاسماعيلى من حركة الابداع المعاصر، بتفعيل خطوط الاتصال بالابداع العالمى عبر طاقات الاستلهام والتأثير والحوار، كما تناول الكاتب فتحى رزق فى كتابة "جسر على قناة السويس" وفى ختام كلمته قال بأن أدباء الإسماعيلية كتبوا خريطة أخرى حققت مقدرة إبداعية فزة من مجرد عامل الى مبدع بالكلمة.

txt

ثقافة الأقصر تحتفل بمئوية ثروت عكاشة

txt

محاضرات وورش فنية بفرع ثقافة الأقصر

أوضحت مدير عام الفرع فى كلمتها أن الإسماعيلية ارتبطت وأدبائها بالقناة بشكل مباشر وغير مباشر، سواء أعمالهم أو مكنون وجدانهم وضمائرهم الواعى واللا واعى، سواءً في الماضي أو الحاضر،  ثم تم تكريم الشعراء عبد الرحمن عبد المقصود، خالد حريب، عبد الله الهادى، احمد إسماعيل، إسم الراحل أسامة السيد مرسى، سلمى الموافى بدروع الهيئة، وتكونت أمانة المؤتمر من منصور سليمان، محمود الشامى، د.حسن سلطان، د.صفية فرجانى.

 

تتضمن الفعاليات عدد من شهادات الأدباء منها، "تكريم الشاعر عبد الله الهادى" بقلم الشاعر فتحى نجم، "إضاءة حول الناقد والمفكر والشاعر أحمد إسماعيل مؤسس اضاءات نقدية وابداعية" قدمها الروائى أحمد منصور الخويلدى، شهادة "أسامة مرسى الغائب الحاضر" بقلم أسامة على، كما تضمن المؤتمر الجلسة البحثية الاولي والتى أدارها الشاعر صلاح نعمان، وتضمنت عدد من الأبحاث هي "نحو أدب ياخذ المجتمع ويعطيه" تقديم الكاتب مجدى مرعي، "الشهاب الذي انطفا سريعا" تقديم القاص عبد الحميد البسيونى، "ذاكرة المدينة وشهرها في ليل الثلاثيني" تقديم الاديب جمال حراجي، "البوليفونية وتعدد الأصوات السردية رواية ان تكون في نجيريلي" للأديب عبد الحميد البسيوني تقديم د. صفية الفرجاني

 

تتناول الجلسة البحثية الثانية "المحور الأول مقابلات بين الدراما المسرحية والرواية" تقديم الشاعر أحمد إسماعيل إسماعيل، الثاني "قرأءة في الاعمال القصصية للقاص محمد عيسي" تقديم القاص عبد الحميد البسيونى، الثالث "شعراء العامية بين الماضى والحاضر" تقديم صلاح نعمان، الرابع "قرأءة في أعمال القاص عبد الحميد البسيوني" للدكتورة صفية فرجاني، الخامس "شعرية المعرفة في ديوان «كاني الساكن الأصلي" حسن جمعة، والمقاومة في أدب السمسمية للشاعر مدحت منير".

ثقافة الاسماعيليه ثقافة أخبار ثقافة فرع ثقافة الاسماعيلية

موضوعات متعلقة

ثقافة الأقصر تحتفل بمئوية ثروت عكاشة

ترشيحاتنا

عماد متعب: استبعاد قفشة ومحمد شريف من منتخب مصر غير منطقي

الصحة: تسجيل 745 إصابة جديدة بفيروس كورونا و36 حالة وفاة

طارق يحيى يكشف أسباب استبعاد كيروش لـ أقفشة وشريف وفتحي من المنتخب

إصابة 90 فلسطينيا في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بنابلس

درة تتعرض لموقف محرج على الهواء .. وتكشف تفاصيل عريس تقدم لخطبتها ونهايته كانت فى قسم الشرطة

شوقي غريب: لاعب وحيد بقائمة أولمبياد طوكيو يمكنه المشاركة في باريس 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين .. قرارات حكومية تطبق على الملايين في أكتوبر

تعليق ساخر من خالد الغندور بعد استبعاد قفشة وشريف من قائمة المنتخب

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 ... رابط النتيجة

تحذيرات شديدة.. العاصفة شاهين تقترب من السعودية

عملية جراحية.. حياة الدرديري تكشف التطورات الصحية لـ توفيق عكاشة

في مزاد علني .. بيع شقة فاتن حمامة بالزمالك

أول تعليق من ميدو على استبعاد محمد شريف وأفشة

رسالة نارية من شوبير لـ كيروش بعد استبعاد شريف وأفشة من مواجهة ليبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكوكب يزداد ظلامًا.. كارثة تهدد الأرض وتثير قلق العلماء

تحدي هنيدي وفان دام يتحول إلى مشروع فيلم سينمائي.. ما التفاصيل؟

بعد انفتاح صدع جديد.. الحمم البركانية تهدد بدمار هائل في لا بالما .. فيديو وصور

نادين فى ضيافة "صدى البلد" لتكريمها عن مسلسل "عائلة جيجى".. صور

فيديو

الحكومة تتحرك قانونيا.. إجراءات حاسمة تجاه رافضي لقاح كورونا

سائقوا الشاحنات .. الحكومة تكشف سر أزمة وقود بريطانيا

تفاصيل سرية.. نيللي كريم وسبب طلب هشام عاشور الزواج منها بعد ٣ أيام

قريبا في مصر.. مواصفات سيارات الإسعاف المرسيدس الأفضل عالميا "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: المدير الفنى لمنتخب مصر وامل جديد

عايدة محمود تكتب: للعشق ألف رواية

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «4»

كواعب أحمد البراهمي تكتب: مصر في عهد «السيسي»

رجب الشرنوبي يكتب: بحر البقر.. آلام الماضي وآمال المستقبل

د. علاء الشال يكتب: لقاح كورونا وواجب الوقت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الحسابات الصينية المعقدة

د.احمد فخرى

البيئة العائلية وتكوين المزاج لدى الأطفال

نيفين منصور

أنت تري ولكن هل أنت مبصر؟

رشا شكر

عودة للحياة مع أفلام السينما العالمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: فك الارتباط التدريجى السعودى الطلبانى

مروة لطفي

الشيخوخة ليست سن

شريف سمير

«اليوتيوبر» المحترم .. و«البلوجر» المفيد!

د.على ثابت

المرضى والسوق المغلق

اﻟﻤﺰﻳﺪ