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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"اتجوزت صاحب جوزها".. الفنانة درة: البنات لو اتأخرت في الجواز بتكون غالية

الفنانة درة
الفنانة درة

قالت الفنانة درة، إن أكثر ما جذبها لأداء شخصية "غالية" في مسلسل “زي القمر”؛ هو سرده لأزمات تخص السيدات بصفة عامة؛ للتعبير عن مشاعرهن.


وأوضحت "درة"، خلال استضافتها مع الإعلامية منى الشاذلى ببرنامج معكم والمذاع عبر فضائية cbc، أنها رغبت في عدم أداء شخصيات مكررة لسيدات تعرضن للخيانة، ووجدت ذلك فى شخصية "غالية" التي تواكب العصر الحالي، والتي جسدت طرق الزواج عبر وسائل الإنترنت.

 

وأشارت إلى أنها رغم أن بطلة المسلسل “غالية” تزوجت عبر وسائل الإنترنت؛ ولكنها انفصلت بعد ذلك؛ وانجذبت لصديق زوجها؛ الذي شاهدته على الطبيعة، معقبة "شخص شافته من لحم ودم، مش عن طريق شاشة ولوحة مفاتيح، وجمعتهم مواضيع مشتركة، وحالة حوار؛ لتأكيد أهمية التواصل الحقيقي والمشاعر الحقيقية عن طريق المقابلة والتواصل
“وجها لوجه”، مؤكدة أن البنات إذا تأخرت في الزواج؛ تكون غالية، ومن حقها اختيار شريك حياتها.


يذكر أن درة تصور هذه الأيام مشاهدها في فيلم "الكاهن"، من ﺇﺧﺮاﺝ عثمان أبو لبن، ﺗﺄﻟﻴﻒ: محمد ناير، ويشاركها العمل كل من النجم إياد نصار والنجم الكبير حسين فهمى وفتحى عبد الوهاب ومحمد ممدوح وفاطمة كمال، واعتذر عن المشاركة بالبطولة هانى سلامة، العمل من إخراج عثمان أبو لبن، تأليف محمد ناير وينتمى إلى فئة أفلام الرعب فى إطار أكشن.

 

وشاركت درة في بطولة مسلسل "بين السما والأرض" مكون من 15 حلقة، قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، ويشاركها في بطولته هاني سلامة، أحمد بدير، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي، أحمد السلكاوي، ندى موسى.

 

أفلام درة يسرا اللوزي أخبار درة منى الشاذلى برنامج

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