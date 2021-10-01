خبير: النظارة الذكية «استخبارتية».. وتجرى عمليات تتبع دقيقة للهيمنة على المعلومات

فند الدكتور محمد الجندي، خبير أمن المعلومات، وظائف النظارة الالكترونية الذكية التي إطلقها مارك زوكربرج مؤسس فيس بوك، موضحًا أن تقنية النظارة الذكية خرجت من علم الاستخبارات وتمكن المستخدم من قراءة الرسائل عن بُعد والرد على الهاتف من مجرد الرمش بالعين، وتخرج كافة المعلومات أمام المستخدم في العدسة الداخلية للنظارة، فضلًا عن أنها لديها القدرة على التسجيل والتصوير بسرية تامة وتقوم بعمليات تتبع دقيقة للهيمنة على المعلومات.

وأضاف الدكتور محمد الجندي، خلال حواره مع إبراهيم عيسى، في تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، مساء اليوم الجمعة، أن الفلسفة الدولية تقوم على محورين أساسين الهيمنة على المعلومات وصنع عالم موازي، قائلًا: إن فكرة صنع عالم موازي للعالم الذي تعيش فيه البشرية أمر خطير.

وتابع أن مارك زوكربرج أطلق النظارة الذكية بآليات معلوماتية جبارة، متابعًا أن فيس بوك استحوذت على شركة عالمية للنظارات الذكية منذ فترة، مؤكدًا أن الشركات الدولية هدفها الأول الاستحواذ والهيمنة على المعلومات.