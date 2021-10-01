خالد النبوي : أقضى حياتي ما بين الفن والرياضة

قال الفنان خالد النبوي، إنني أخاف على بشرتي من المكياجات، التي أقوم بعملها، خلال أداء أدواري، وخاصة الأدوار التاريخية و"لكنه شر لا بد منه".

وأضاف خالد النبوي، خلال لقاء له لبرنامج “أبلة فاهيتا” عبر فضائية “أون”، أنني أحب ممارسة الرياضة من كرة السلة والاسكواش والتنس، وأحاول أن أقضى حياتي ما بين الفن والرياضة وكنت في السابق احب ممارسة كرة القدم والطائرة .

مصممين أزياء ذو ذوق عالي

وتابع الفنان خالد النبوي، أن معظم ملابسي، خاصة ملابس “البدل”، من مصممين أزياء ذو ذوق عالي، وحتى في الملابس الرياضية.

وأشار خالد النبوي إلى أن ابني زياد اختار الحذاء الرياضي الخاص بي